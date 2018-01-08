Пациенты ожогового отделения в «Дубках» срочно нуждаются в донорской крови и плазме

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Информация размещена на сайте Ассоциации молодых доноров Украины Donor.ua:

«Николаев! Из-за полученных ожогов, Лариса и Руслан нуждаются в срочной помощи! Нужны доноры на плазму и цельную кровь», - сообщается на сайте Donor.ua.

В частности речь идет о двух госпитализированных: Ларисе Мозговенко и Руслане Бойко.

Ларису доставили из Братской ЦРБ в начале года в ожоговое отделение городской больницы №3 г. Николаева. У женщины бытовая травма, полученная в результате взрыва бытового газа в жилом помещении. Сейчас Лариса получает медикаментозное лечение в необходимом объеме. С целью стабилизации показателей крови и учитывая запланированные этапные оперативные вмешательства по удалению нежизнеспособных тканей (некроз), женщина нуждается переливаний препаратов крови - плазмы и цельной крови.

Руслан, 5 января, во время эпилептического припадка получил ожоги, опрокинув на себя ведро с кипятком. На данный момент он получает медикаментозное лечение в необходимом объеме. Наличие глубоких ожогов у парня обусловливает выполнение ранних хирургических вмешательств. С целью коррекции показателей крови в до- и послеоперационном периодах больной нуждается в переливании препаратов крови - плазмы и цельной крови.

Николаевцев, которые готовы стать донорами просят пройти процедуру сдачи крови:

1.Запланировать кроводачу через кабинет на сайте Donor.ua.

2. Сдать кровь в Областной станции переливания крови, которая находиться по адресу: пер. Радио, 2, и в регистратуре указать, что кроводачи адресная - для Бойко Руслана Сергеевича, Мозговенко Ларисы Леонидовны Николаевская городская больница №3, ожоговое отделение.

3. Взять справку и прикрепи ее к кроводаче в персональном кабинете.