Новогодний марафон закончился, а добрые дела продолжаются

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Эта акция стала возможной благодаря неравнодушным жителям города и командам Новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!», которые занимались фандрайзингом на территории супермаркета «Таврия В», собирая сладости для детей-инвалидов и детей с тяжелыми судьбами.

– На сегодняшний день в нашем отделении лежат 30 детей с бронхитом, обструктивным бронхитом, а также по социальным показаниям в связи с жизненными условиями, – комментирует заведующая детским отделением Татьяна Анатольевна Курган. – Это детки из разных семей, многие из них – из неблагополучных, многодетных и социально незащищенных категорий. Но, независимо от социального статуса, всем деткам будет приятно получить такой сюрприз в стенах больницы.

Кроме сладких подарков, сегодня также были переданы 2200 грн. и вручен подарок Максиму Любицкому, который героически борется за жизнь, имея страшный диагноз – нейробластома левого надпочечника. Деньги были собраны участниками новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!» во время благотворительной ярмарки на открытии новогодней елки в Корабельном районе.

– Три месяца мы с Максимом находились в Киеве в Национальном институте рака, где прошли 8 курсов химиотерапии. Сегодня мы ненадолго приехали домой, где нас ждал такой приятный сюрприз, – рассказывает мама Максима Мария Любицкая. – Мы благодарны всем людям, которые откликнулись на призыв о помощи. Вместе, я уверена, мы сможем побороть этот недуг.