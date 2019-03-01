«Новое украинское кино»: в Николаеве бесплатно покажут 7 уникальных фильмов

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С 5 по 17 марта на разных локациях города состоятся эксклюзивные некоммерческие кинопоказы семи лент, которые уже представили Украину на международных кинофестивалях и стали знаковыми событиями в стране.

«Есть такой давний стереотип, что украинское кино не стоит внимания, что оно не для всех. Но это очередной миф, который мы хоти разрушить. Последние годы наше кино переживает ренессанс. И эти фильмы, снятые в копродукции с другими странами, тому пример. Все они так или иначе получили престижные награды на международных кинофорумах, в том числе на Каннском и Одесском кинофестивалях. Они номинировались на премию «Оскар». Они не выходили на телеэкраны, но были в прокате в крупных городах страны. И, как это часто бывает, их почти невозможно было увидеть здесь в Николаеве. Но мы помогаем зрителю исправить это недоразумение», - отметил Евгений Гомонюк, менеджер по коммуникациям и связям с общественностью КУ«Агентство развития Николаева».

Программа фестиваля в Николаеве:

Военная драма «Иней» ШарунасаБартаса - лента совместного производства Украины, Литвы, Франции и Польши, посвященная событиям на Востоке Украины. В фильме в роли самого себя играет актриса Ванесса Паради. «Иней» был выдвинут от Литвы в качестве национального кандидата на премию «Оскар» за лучший иноязычный фильм.

КОГДА? 5 марта в 18:30

ГДЕ? "GALLERY" бизнес-пространство в ЖК "Ривьера", ул. Лазурная 5/11

«Горная женщина: на войне» - драма совместного производства Украины, Франции и Исландии от режиссера Бенедикта Эрлингссона. На Каннском кинофестивале «Женщина на войне» удостоилась приза за лучшую музыку. Недавно сюжетом об эко-активистке заинтересовалась ДжодиФостер - актриса планирует снять римейк и сыграть в нем главную роль.

КОГДА? 7 марта в 18:30

ГДЕ? "GALLERY" бизнес-пространство в ЖК "Ривьера", ул. Лазурная 5/11

Сатирическая драма «Донбасс» Сергея Лозницыбыла впервые представлена в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, где получила премию за режиссуру. Также она была отмечена премией «Киноколо» от имени сообщества кинокритиков Украины за лучший фильм и режиссуру. «Донбасс» представлял Украину в качестве национального кандидата на соискание премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

КОГДА? 10 марта в 17:00

ГДЕ? Муниципальный выставочный зал, ул. Никольская, 54 (вход с ул. Соборная)

Психологическая драма «Сломя голову» Марины Степанской рассказывает о сложном выборе «не героев» в героическое время. Продюсеры говорят: этот фильм невозможно снять нигде, кроме как в Украине. И добавляют: хоть фильм тяготеет к арт-хаусу, все же он рассчитан на широкого зрителя, потому что рассказывает о каждом из нас. Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

КОГДА? 11 марта в 18:30

ГДЕ? "GALLERY" бизнес-пространство в ЖК "Ривьера", ул. Лазурная 5/11

Мистическая драма «Брама» - фильм Владимира Тихого, который был впервые представлен в рамках Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи». Ирма Витовская, получила за лучшую женскую роль премию «Киноколо». Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию кинокритиков.

КОГДА? 13 марта в 18:30

ГДЕ? "GALLERY" бизнес-пространство в ЖК "Ривьера", ул. Лазурная 5/11

Остросоциальная комедия «Герой моего времени» Тони Ноябревой - первый полнометражный фильм режиссера, которая ранее создавала короткометражки и клипы для Pianoбой и «Скрябина». Премьера ленты состоялась на Одесском кинофестивале, где «Герой моего времени» открыл Национальный конкурс фестиваля и был отмечен премией за лучшую режиссуру.

КОГДА? 14 марта в 16:00

ГДЕ? Николаевский колледж культуры и искусств, актовый зал, ул. Фалеевская, 5

Драма «Когда падают деревья» Марыси Никитюк, была показана в рамках конкурсной программы PanoramaBerlinale 68-го Берлинского кинофестиваля. Ленту наградили премией «Открытие года» на «Киноколо». В фильме очень много стрельбы и криков, плюс довольно сдержанные эротические сцены, которые почему-то смущают целомудренное представление местной публики.

КОГДА? 17 марта в 17:00

ГДЕ? "GALLERY" бизнес-пространство в ЖК "Ривьера", ул. Лазурная 5/11

Вход на все кинопоказы СВОБОДНЫЙ

Фестиваль «Новое украинское кино» проводится компанией «Артхаус Трафик» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Организатор фестиваля в Николаеве: КУ «Агентство развития Николаева» и ОО «РУМ» в рамках киноклуба Mykolaiv ART WEEK.