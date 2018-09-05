Николаеву - 229 лет: программа праздничных мероприятий

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Предлагаем вам узнать, как пройдет празднование и ознакомиться с масштабной программой мероприятий.

Вас ожидают:

- молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT";

- невероятный фестиваль «Николаев River FEST 2018», в рамках которого вы увидите парад на воде, авиа-шоу, водное шоу буксиров, военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение военных на спецкатерах;

- fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров;

- регата на Кубок мэра;

- регата «Кубок Святого Николая»;

- традиционный парад карапузов и праздничные свадьбы, театр живых скульптур.

Соборная площадь в течение нескольких дней будет настоящей территорией праздника - с лаунж-зонами, гастрономическим ярмаркой и аттракционами. Приходите, будет интересно!

Юных николаевцев будут развлекать аниматоры и литературные герои, их ждут приключенческие квесты, контактный зоопарк, развлекательно - игровые и развивающие программы, веревочный парк, турнир по шахматам, бесплатный аква-грим для каждого!

И, конечно же, 8 сентября на главной площади города состоится большая вечерняя праздничная программа: театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062 и шоу-балета «Феерия»; выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города концерт с участием Pianoбой, ZdobsiZdub и Rhythmmendrumshow!

Знакомьтесь с исчерпывающей Программой мероприятий на сайте городского совета.

Празднуем вместе!

06.09.2018

10:00 Открытие отделения социальной реабилитации детей с инвалидностью в

Корабельном районе

(Отделение социальной реабилитации детей с инвалидностью

в Корабельном районе, ул. Новостроительная, 1/1)

11:00 Познавательный час на тему: «Легендарные фамилии наших земляков»

для слушателей «Университета третьего возраста» отделения дневного

пребывания Заводского района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Кузнечная, 83)

11:00 Исторический экскурс «Город ожиданий и надежд» для подопечных

отделения дневного пребывания Ингульского района

(Библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых Николаева, пр. Мира, 25-А)

16:00 Квест «Познай свой город»

(Кульбакинский дом культуры, ул. Радужная, 38)

07.09.2018

11:00 Краеведческий час «Николаев на пересечении двух столетий» совместно

с работниками библиотеки для подопечных отделения дневного

пребывания Центрального района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Шевченко, 19-а)

11:30 History-квест «Славный город мой - Николаев»

(Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)

15:00 Открытие выставки работ украинских художников «Золотой Буг» и

награждение победителей по итогам пленэра по городу Николаеву

(Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и

искусств, улица Никольская, 54)

15:00 Краеведческий квест «Мы - николаевцы»

(Библиотека-филиал №8 ЦГБ для детей, пр. Корабелов, 12)

15:00 Посещение музея судостроения и флота «Встречи ко Дню города»

подопечными отделения дневного пребывания Корабельного района

(Николаевский музей судостроения и флота, ул. Адмиральская, 4)

15:00 Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек

(ДЮСШ №5, стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)

15:00 Уличная библиотечная акция «Vivat, Николаев»:

- флешмоб «Читали, читаем, будем читать!»

- шанс-викторина «Mykolaiv - forever !!!»

(Библиотека-филиал №16 ЦБС для взрослых, ул. Сергея Цветкой, 10)

15:00 Праздничная встреча и поздравления представителей инициативных

групп улиц

(Отделение городского территориального центра, ул. Гарнизонная, 13)

17:00 Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"

(Улица Соборная, Каштановый сквер)

17:00 Праздничная программа «Варваровка - гостеприимные врата города»

(Мкр-н Варваровка, стадион, Одесское шоссе, угол улицы Очаковской)

17:00 Концертная программа «Душа Юга»

(Матвеевский дом культуры, ул. Матвеевская, 1)

17:00 Праздничный концерт «Николаев, под небом твоим ...» и конкурс детских

рисунков «Нарисуй свой город»

(Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)

17:00 Праздничная программа «Николаев - город, который я люблю»: концерт

Николаевской областной филармонии и экспозиция из живых скульптур

(Парк «Народный сад»)

18:00 Праздничный концерт «С Николаевом в сердце»

(Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)

20:00 Просмотр фильма в рамках работы мобильного кинодворика

«Живи, общаясь»

(Организатор: Дом культуры Большой Коренихи)

(Микрорайон Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)

07.09.2018 - 09.09.2018

9:00 Открытый кубок города по пляжному волейболу памяти В.Д. Чайки

(Пляж «Стрелка», парк Победы, проспект Героев Украины, 3)

9:00 ІІІ этап и финал Кубка Украины по автомодельному спорту (класс

радиоуправляемых моделей шосейних гонок)

(Парк Победы, площадка возле веревочного парка развлечений «Драйв»)

10:00 - 22:00 Городок развлечений на Соборной площади:

- гастрономическая ярмарка;

- праздничная торговля;

- лаунж-зоны;

- аттракционы для детей и взрослых

(Соборная площадь и на пересечении Ингульский спуск - ул. Адмиральская)

08.09.2018

В течение дня:

• Праздник «Синьооке місто крізь тумани сиві усміхнулось тихо, солодко

мені»

(Библиотека-филиал № 2 ЦБС для взрослых, улица Большая Морская, 9)

• Праздник «История города шаг за шагом»:

- время интересных новостей «История города шаг за шагом»

- викторина «Это мой город»

- познавательное путешествие «Николаев: славные имена родного края»

(Библиотека-филиал № 6 ЦБС для взрослых, ул. Сенная, 33-б)

• Библиотечная уличная акция «И мира не узнаешь, не зная своего города»:

- литературное путешествие «Поэтические пейзажи родного края»;

- конкурс-экспозиция рисунков на асфальте «Край корабельный, ты -

частица Украины»;

- блиц-опрос «Каким ты видишь Николаев в будущем?»;

(Библиотечный СМАРТ-дворик библиотеки-филиала № 10 ЦБС для

взрослых, 4-й Прибугский переулок, 35)

• Библиотечная уличная акция «Город ожиданий и надежд»:

- тематические просмотры литературы: «Город моего вдохновения»,

«Славные имена Николаевщины»;

- исторический экскурс «Золотыми буквами в скрижалях истории»;

- викторина «Достопримечательности Николаева»;

- поэтическая тетрадь «Город мой, ты лучший в мире!»;

- конкурс детского рисунка «Город моей мечты»

(Сквер Св. Николая, библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых,

проспект Мира, 25)

• Уличная акция «Читай, узнавай, умножай историю родного города»:

- иллюстративно-документальные стенды «Николаев - от истоков до

сегодняшних дней»;

- интерактивное приветствие «Пожелай родному городу...»;

- блиц-опрос «Что читает Николаев?»

(Площадка перед библиотекой-филиалом № 18 ЦБС для взрослых,

пр. Корабелов, 12)

• Информационно-рекламная акция «Библиотека приглашает на свидание»:

- галерея-вернисаж «Мелодия южного края» (выставка живописи

художника А. Иваницкого)

- флешмоб «Отпусти мечту в небо»;

- краеведческий экскурс «История, скрытая на чердаке»;

- туристический пикник «Туристическое гостеприимство

Николаевщины»;

- час краеведения к 240-летию основания Матвеевки «Что ни край,

то обычай»

(Площадка перед библиотекой-филиалом №21 ЦБС для взрослых,

ул. Силикатная, 168)

9:00 Соревнования по мини-футболу среди юношей

(ДЮСШ №5 стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)

Мероприятия в рамках фестиваля «Николаев River FEST 2018»

8:00 Соревнования юных рыболовов «Детский поплавок» (06:30 – регистрация

участников)

9:00 Художественный пленэр

10:00 Начало работы праздничных локаций: мастер-классы, показательные выступления, фотозоны, детская анимация, веревочный парк, выставка морского оборудования и оснастки, запись на экскурсии, креативные игры современного спорта: Panna Football, футбольный бильярд и т.д., Food зона

10:00 Торжественное открытие фестиваля «Николаев River FEST 2018»:

- посвящение курсантов Клуба юных моряков с флотилией

в юные штурманы флота;

- награждение победителей конкурса «Детский поплавок»

10:30 Соревнования на драгонботах

11:30 Парад на воде

12:45 Авиа-шоу

13:00 Водное шоу буксиров

14:00 Парад презентаций праздничных локаций

(Нижняя Набережная, акватория р. Ингул)

11:00 Праздник флага Николаева

(Лестница на Набережной)

День города на Соборной площади

12:00 Торжественное открытие Дня города

(Соборная площадь)

12:00 Начало работы детского развлекательного городка в парковой зоне

Соборной площади:

(Контактный зоопарк, развлекательно-игровые и развивающие

программы, веревочный парк, приключенческие квесты, турнир по

шахматам, активные развлечения от аниматоров и литературных

героев, бесплатный аква-грим для всех желающих)

12:00 Начало работы территории развлечений и отдыха на Соборной

площади:

(Фестиваль уличной еды, лаунж - зоны на центральных газонах с

тематическими фотозонами и бескаркасными креслами)

18:00 Большая вечерняя праздничная программа:

- театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062

и шоу-балета «Феерия»;

- выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города

- концерт с участием Pianoбой, Zdob si Zdub и Rhythmmen drum show

(Соборная площадь)

12:00 Начало работы выставочного городка по улице Соборной:

(Презентации достижений районов города, оригинальные фотозоны,

развлекательно-познавательные локации, мастер-классы,

литературные и творческие пикники, рыцарские турниры, выставка

hand made изделий и креативных арт-объектов, интерактивы от

общественных и молодежных организаций, спортивное шоу от

николаевских спортсменов)

"Праздник в Каштановом":

12:00 Праздничный концерт Дворца творчества учащихся

г. Николаева

12:40 Beauty - шоу от студентов НФ КНУКиИ

13:00 Праздник свадьбы "День рождения города - День рождения

моей семьи"

13:45 Парад карапузов и церемония награждения победителей

(ТЦ «Детский мир» - Каштановый сквер)

15:00 Праздничный концерт "На парусах мечты" с участием

творческих коллективов школ эстетического воспитания

16:00 Театр живых скульптур

(Каштановый сквер, улица Соборная)

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - регата на Кубок мэра

10:00 Торжественный старт

11:00 Концерт фестиваля талантов «RIVER STAR»

13:00 Торжественное открытие регаты на Кубок мэра

17:00 Церемония награждения победителей регаты на Кубок мэра

(Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)

14:00 IV-й фестиваль моды «Beauty Fest»:

- fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров и демонстрация новых коллекций;

- beauty-зоны с предоставлением услуг в области моды и красоты;

- концертная программа;

- конкурсы и подарки;

- выставка и презентация автомобилей

(Улица Соборная, квартал между улицами Адмирала Макарова и Шевченко)

14:00 Презентационное мероприятие от общественной организации «АВТО

ЕВРО СИЛА» - «Доступная растаможка для каждого украинца»

(Улица Соборная, квартал между проспектом Центральный и улицей

Адмирала Макарова)

14:00 Торжественное открытие зоны отдыха по улице Белая

(Улица Белая, 65, угол ул. Генерала Карпенко)

15:00 Торжественное открытие зеленой зоны по улице Наваринской

(Улица Наваринская, 15)

17:00 Праздничный концерт «Город, без которого мне не жить»

и художественно-творческая выставка «Радужная палитра родного края»

(Дом культуры Малой Коренихи, ул. Клубная, 10)

18:00 Концертно-развлекательная программа «С праздником, родной

Николаев»

(Культурно-игровой комплекс «Детский городок« Сказка»,

улица Декабристов, 38-а)

09.09.2018

Фестиваль «Николаев River FEST 2018»- Регата «Кубок Святого Николая»

10:00 Торжественное открытие регаты

11:00 Концерт участников фестиваля «RIVER STAR»

17:00 Награждение победителей регаты «Кубок Святого Николая»

(Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «RIVERA FEST»

10:00 Открытие фестивального дня (мастер-классы, показательные

выступления, фотозоны, анимация, детские аттракционы, игровые

площадки, Food-зона)

11:00 Показательные выступления от МЧС

12:00 Спортивный фестиваль «Parking FEST»

16:00 Гала-концерт участников фестиваля талантов «RIVER STAR»

20:00 Награждение активных участников фестиваля

«Николаев River FEST 2018»

20:30 Выступление звездного гостя фестиваля

(Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «Patriot Fest»

10:00 Начало работы военно-патриотической площадки:

- полевая кухня;

- выставки военной техники и вооружения;

- мастер-классы от военно-патриотических клубов

14:00 Показательные выступления военнослужащих спецподразделений,

участников военно-патриотических клубов и клубов самообороны;

концертная программа

16:00 Военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение

военных на спецкатерах и т.д.

(Локация «8-й причал», акватория р. Южный Буг)

10:00 Библиотечная уличная акция от библиотеки-филиала № 5 ЦБС для

взрослых «Николаев: читаем, восхищаемся, мечтаем ...»:

- блиц-анкета «За что Вы любите свой город?.. »

- конкурс рисунков «Лески глазами аборигена»

- игровая площадка «Лески интеллектуальные» (шахматы, шашки и т.д.)

(Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)

11:00 Литературно-краеведческий квест «Книжными лабиринтами родного

края»

(Библиотека-филиал №4 ЦБС для детей, Бугский бульвар, 11)

15:30 Показательные выступления спортсменов по различным видам спорта ко

Дню физической культуры и спорта и Дню города

(Центральный городской стадион, ул. Спортивная, 1)

16:00 Конкурс «АвтоЛеди Николаев»:

- детская интерактивная программа на тему правил дорожного движения и

детские велогонки;

- соревнования по фигурному вождению;

- показательные выступления спортсменов автофедерации Украины и байк-клубов;

- большая концертно-развлекательная программа

(Соборная площадь и пересечение ул. Соборная и Адмиральская)

17:00 - Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"

(Улица Соборная, Каштановый сквер)

17:00 Концерт духового оркестра

(Каштановый сквер, улица Соборная)

17:00 Благотворительный футбольный матч звезд, посвященный Дню города

Николаева

(Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1)

11.09.2018

11:00 Информационный час на тему: «Литовское княжество в Южном

Причерноморье» совместно с краеведом Бойчук С.Н. для подопечных

отделения дневного пребывания Центрального района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Шевченко, 19-А)

12.09.2018

13:00 Виртуальное путешествие «Радужная палитра родного края»

(Дом культуры, Большой Коренихи, ул. Николаевских десантников, 4)

13:00 Тематическое чаепитие «Исторические фигуры города Николаева» для

подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

пр. Богоявленский, 301/2)

13.09.2018

11:00 Мероприятие «Знакомство с художниками Николаевщины» совместно с

работниками Николаевского художественного музея им.В. В. Верещагина

для подопечных отделения дневного пребывания Центрального района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Шевченко, 19-А)

14.09.2018

11:00 Встреча на тему: «Знакомство с поэтическим Николаевом» совместно с

творческим объединением «Рефлектор» для подопечных отделения

дневного пребывания Центрального района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Шевченко, 19-А)

13:00 Поэтический слэм «Парус білий злітає і поволі пливе…»

(Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей, ул. Соборная, 12)

13:00 Открытие 51-го творческого сезона в Областном дворце культуры

«Мастерская звезд»

(Областной дворец культуры, площадь Судостроителей, 3)

14:00 Краеведческая мозаика «В этом городе живу, и город этот знаю»

(Библиотека-филиал №5 ЦГБ для детей, ул. Южная, 52)

17:00 Творческий вечер А.И. Золотухина и презентация книги «Украина - душа

и сердце Европы»

(Центральная городская библиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого,

ул. Потемкинская, 143-а)

15.09.2018

16:00 Мероприятие ОО «Территория твоего успеха» «Николаев - город твоей

мечты»

(Площадка возле плавбассейна «Водолей», пр.Богоявленский, 325/6)

19:00 Праздничная программа ко Дню рождения Николаевского зоопарка

«Восточная ночь в зоопарке»

(Николаевский зоопарк, площадь Леонтовича, 1)

16.09.2018

9:00 Открытый чемпионат города по волейболу, посвященный Дню города

(ДЮСШ№1, ул. Театральная, 41-а)

18:00 Концертная программа «Город Николаев - город на воде»

(Площадь возле Николаевского городского Дворца культуры

«Корабельный», проспект Богоявленский, 328)

18.09.2018

12:00 Краеведческий променад «Незнакомые места Николаева» совместно с

краеведом Татьяной Губской

(Центральная городская библиотека для детей им. Ш.Кобера и

В. Хоменко, пр. Центральный, 173)

19.09.2018

10:00 Круглый стол «За что я люблю свой город» для подопечных отделения

дневного пребывания Корабельного района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

пр. Богоявленский, 301/2)

24.09.2018

11:00 Лекция на тему: «По страницам истории г. Николаева» совместно с

историком Феоктисовой Л.М. для подопечных отделения дневного

пребывания Центрального района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

ул. Шевченко, 19-А)

27.09.2018

13:00 Встреча с мастером Воронковой Л.Г. на тему: «Таланты родного края»

для подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района

(Структурное подразделение городского территориального центра,

пр. Богоявленский, 301/2)

28.09.2018

10:00 Спортивные соревнования по велосипедному спорту

(Старт и финиш - от помещения Николаевского Национального аграрного

университета, ул. Гонгадзе, 9)