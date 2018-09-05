05Сентября2018

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Новости Искусство Николаеву - 229 лет: программа праздничных мероприятий

Николаеву - 229 лет: программа праздничных мероприятий

05 Сентября 2018
Искусство
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2018-09-05-den-n1
Уважаемые николаевцы! Нашему родному городу исполняется 229 лет!

Предлагаем вам узнать, как пройдет празднование и ознакомиться с масштабной программой мероприятий.

Вас ожидают:
- молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT";

- невероятный фестиваль «Николаев River FEST 2018», в рамках которого вы увидите парад на воде, авиа-шоу, водное шоу буксиров, военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение военных на спецкатерах;

- fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров;
- регата на Кубок мэра;
- регата «Кубок Святого Николая»;
- традиционный парад карапузов и праздничные свадьбы, театр живых скульптур.

Соборная площадь в течение нескольких дней будет настоящей территорией праздника - с лаунж-зонами, гастрономическим ярмаркой и аттракционами. Приходите, будет интересно!

Юных николаевцев будут развлекать аниматоры и литературные герои, их ждут приключенческие квесты, контактный зоопарк, развлекательно - игровые и развивающие программы, веревочный парк, турнир по шахматам, бесплатный аква-грим для каждого!

И, конечно же, 8 сентября на главной площади города состоится большая вечерняя праздничная программа: театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062 и шоу-балета «Феерия»; выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города концерт с участием Pianoбой, ZdobsiZdub и Rhythmmendrumshow!

Знакомьтесь с исчерпывающей Программой мероприятий на сайте городского совета.

Празднуем вместе!

06.09.2018

 

10:00 Открытие отделения социальной реабилитации детей с инвалидностью в

            Корабельном районе

            (Отделение социальной реабилитации детей с инвалидностью

            в Корабельном районе, ул. Новостроительная, 1/1)

 

11:00 Познавательный час на тему: «Легендарные фамилии наших земляков»

          для слушателей «Университета третьего возраста» отделения дневного

           пребывания Заводского района

           (Структурное подразделение городского территориального центра,

            ул. Кузнечная, 83)

 

11:00 Исторический экскурс «Город ожиданий и надежд» для подопечных

          отделения дневного пребывания Ингульского района

          (Библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых  Николаева, пр. Мира, 25-А)

 

16:00 Квест «Познай свой город»

           (Кульбакинский дом культуры, ул. Радужная, 38)

 

07.09.2018

 

11:00 Краеведческий час «Николаев на пересечении двух столетий» совместно

           с работниками библиотеки для подопечных отделения дневного

           пребывания Центрального района

          (Структурное подразделение городского территориального центра,

          ул. Шевченко, 19-а)

 

11:30 History-квест «Славный город мой - Николаев»

          (Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)

 

15:00 Открытие выставки работ украинских художников «Золотой Буг» и

           награждение победителей по итогам пленэра по городу Николаеву

           (Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и

            искусств,  улица Никольская, 54)

 

15:00 Краеведческий квест «Мы - николаевцы»

           (Библиотека-филиал №8 ЦГБ для детей, пр. Корабелов, 12)

 

15:00 Посещение музея судостроения и флота «Встречи ко Дню города»

          подопечными отделения дневного пребывания Корабельного района

         (Николаевский музей судостроения и флота, ул. Адмиральская, 4)

 

15:00 Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек

           (ДЮСШ №5, стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)

 

15:00 Уличная библиотечная акция «Vivat, Николаев»:

              - флешмоб «Читали, читаем, будем читать!»

              - шанс-викторина «Mykolaiv - forever !!!»

             (Библиотека-филиал №16 ЦБС для взрослых, ул. Сергея Цветкой, 10)

 

15:00 Праздничная встреча и поздравления представителей инициативных

          групп улиц

          (Отделение городского территориального центра, ул. Гарнизонная, 13)

 

17:00   Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"

            (Улица Соборная, Каштановый сквер)

 

17:00 Праздничная программа «Варваровка - гостеприимные врата города»

           (Мкр-н Варваровка, стадион, Одесское шоссе, угол улицы Очаковской)

            

17:00 Концертная программа «Душа Юга»

           (Матвеевский дом культуры, ул. Матвеевская, 1)

 

17:00 Праздничный концерт «Николаев, под небом твоим ...» и конкурс детских

           рисунков «Нарисуй свой город»

           (Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)

 

17:00 Праздничная программа «Николаев - город, который я люблю»: концерт

            Николаевской областной филармонии и экспозиция из живых скульптур

           (Парк «Народный сад»)

 

 18:00 Праздничный концерт «С Николаевом в сердце»

           (Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)

 

20:00 Просмотр фильма в рамках работы мобильного кинодворика

           «Живи, общаясь»

          (Организатор: Дом культуры Большой Коренихи)

          (Микрорайон Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)

 

07.09.2018 - 09.09.2018

 

9:00 Открытый кубок города по пляжному волейболу памяти В.Д. Чайки

        (Пляж «Стрелка», парк Победы, проспект Героев Украины, 3)

 

9:00  ІІІ этап и финал Кубка Украины по автомодельному спорту (класс

         радиоуправляемых моделей шосейних гонок)

         (Парк Победы, площадка возле веревочного парка развлечений «Драйв»)

 

10:00 - 22:00 Городок развлечений на Соборной площади:

-       гастрономическая ярмарка;

-       праздничная торговля;

-       лаунж-зоны;

-       аттракционы для детей и взрослых

(Соборная площадь и на пересечении Ингульский спуск - ул. Адмиральская)

 

08.09.2018

 

 В течение дня:

        • Праздник «Синьооке місто крізь тумани сиві усміхнулось тихо, солодко

          мені»

           (Библиотека-филиал № 2 ЦБС для взрослых, улица Большая Морская, 9)

 

        • Праздник «История города шаг за шагом»:

           - время интересных новостей «История города шаг за шагом»

           - викторина «Это мой город»

           - познавательное путешествие «Николаев: славные имена родного края»

           (Библиотека-филиал № 6 ЦБС для взрослых, ул. Сенная, 33-б)

 

       • Библиотечная уличная акция «И мира не узнаешь, не зная своего города»:

              - литературное путешествие «Поэтические пейзажи родного края»;

              - конкурс-экспозиция рисунков на асфальте «Край корабельный, ты -

                частица Украины»;

              - блиц-опрос «Каким ты видишь Николаев в будущем?»;

              (Библиотечный СМАРТ-дворик библиотеки-филиала № 10 ЦБС для

              взрослых, 4-й Прибугский переулок, 35)

 

        • Библиотечная уличная акция «Город ожиданий и надежд»:

             - тематические просмотры литературы: «Город моего вдохновения»,

              «Славные имена Николаевщины»;

            - исторический экскурс «Золотыми буквами в скрижалях истории»;

            - викторина «Достопримечательности Николаева»;

            - поэтическая тетрадь «Город мой, ты лучший в мире!»;

            - конкурс детского рисунка «Город моей мечты»

            (Сквер Св. Николая, библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых,

             проспект Мира, 25)

 

     • Уличная акция «Читай, узнавай, умножай историю родного города»:

            - иллюстративно-документальные стенды «Николаев - от истоков до

              сегодняшних дней»;

            - интерактивное приветствие «Пожелай родному городу...»;

            - блиц-опрос «Что читает Николаев?»

            (Площадка перед библиотекой-филиалом № 18 ЦБС для взрослых,

              пр. Корабелов, 12)

 

     • Информационно-рекламная акция «Библиотека приглашает на свидание»:

            - галерея-вернисаж «Мелодия южного края» (выставка живописи

              художника А. Иваницкого)

            - флешмоб «Отпусти мечту в небо»;

            - краеведческий экскурс «История, скрытая на чердаке»;

            - туристический пикник «Туристическое гостеприимство

              Николаевщины»;

            - час краеведения к 240-летию основания Матвеевки «Что ни край,

              то обычай»

         (Площадка перед библиотекой-филиалом №21 ЦБС для взрослых,

          ул. Силикатная, 168)

 

9:00 Соревнования по мини-футболу среди юношей

        (ДЮСШ №5 стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)

 

             Мероприятия в рамках фестиваля «Николаев River FEST 2018»

8:00   Соревнования юных рыболовов «Детский поплавок» (06:30 – регистрация

         участников)

9:00   Художественный пленэр

10:00 Начало работы праздничных локаций: мастер-классы, показательные выступления, фотозоны, детская анимация, веревочный парк, выставка морского оборудования и оснастки, запись на экскурсии, креативные игры современного спорта: Panna Football, футбольный бильярд и т.д., Food зона

 

10:00 Торжественное открытие фестиваля «Николаев River FEST 2018»:

                 - посвящение курсантов Клуба юных моряков с флотилией

                   в юные штурманы флота;

                 - награждение победителей конкурса «Детский поплавок»

10:30 Соревнования на драгонботах

11:30 Парад на воде

12:45 Авиа-шоу

13:00 Водное шоу буксиров

14:00 Парад презентаций праздничных локаций

(Нижняя Набережная, акватория р. Ингул)

 

11:00 Праздник флага Николаева

          (Лестница на Набережной)

 

День города на Соборной площади

 

12:00 Торжественное открытие Дня города

             (Соборная площадь)

12:00 Начало работы детского развлекательного городка в парковой зоне

            Соборной площади: 

           (Контактный зоопарк, развлекательно-игровые и развивающие

           программы, веревочный парк, приключенческие квесты, турнир по

           шахматам, активные развлечения от аниматоров и литературных

           героев, бесплатный аква-грим для всех желающих)

12:00 Начало работы территории развлечений и отдыха на Соборной

           площади:

           (Фестиваль уличной еды, лаунж - зоны на центральных газонах с

          тематическими фотозонами и бескаркасными креслами)

18:00 Большая вечерняя праздничная программа:

           - театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062

             и шоу-балета «Феерия»;

           - выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города

           - концерт с участием Pianoбой, Zdob si Zdub и  Rhythmmen drum show

             (Соборная площадь)

 

12:00 Начало работы выставочного городка по улице Соборной:

           (Презентации достижений районов города, оригинальные фотозоны,

            развлекательно-познавательные локации, мастер-классы,

            литературные и творческие пикники, рыцарские турниры, выставка

           hand made изделий и креативных арт-объектов, интерактивы от

           общественных и молодежных организаций, спортивное шоу от

           николаевских спортсменов)

 

"Праздник в Каштановом":

 

            12:00 Праздничный концерт Дворца творчества учащихся

                       г. Николаева

           12:40  Beauty - шоу от студентов НФ КНУКиИ

           13:00  Праздник свадьбы "День рождения города - День рождения

                       моей семьи"

           13:45 Парад карапузов и церемония награждения победителей

                       (ТЦ «Детский мир» - Каштановый сквер)

            15:00 Праздничный концерт "На парусах мечты" с участием

                      творческих коллективов школ эстетического воспитания

            16:00 Театр живых скульптур

                       (Каштановый сквер, улица Соборная)

 

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - регата на Кубок мэра

10:00 Торжественный старт

11:00 Концерт фестиваля талантов «RIVER STAR»

13:00 Торжественное открытие регаты на Кубок мэра

17:00 Церемония награждения победителей регаты на Кубок мэра

           (Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)

 

14:00 IV-й фестиваль моды «Beauty Fest»:

-       fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров и демонстрация новых коллекций;

-       beauty-зоны с предоставлением услуг в области моды и красоты;

-       концертная программа;

-       конкурсы и подарки;

-       выставка и презентация автомобилей

      (Улица Соборная, квартал между улицами Адмирала Макарова и Шевченко)

 

14:00 Презентационное мероприятие от общественной организации «АВТО

          ЕВРО СИЛА» - «Доступная растаможка для каждого украинца»

          (Улица Соборная, квартал между проспектом Центральный и улицей

          Адмирала Макарова)

 

14:00 Торжественное открытие зоны отдыха по улице Белая

           (Улица Белая, 65, угол ул. Генерала Карпенко)

 

15:00 Торжественное открытие зеленой зоны по улице Наваринской

           (Улица Наваринская, 15)

       

17:00 Праздничный концерт «Город, без которого мне не жить»

           и художественно-творческая выставка «Радужная палитра родного края»

          (Дом культуры Малой Коренихи, ул. Клубная, 10)

 

18:00 Концертно-развлекательная программа «С праздником, родной

          Николаев»

          (Культурно-игровой комплекс «Детский городок« Сказка»,

           улица Декабристов, 38-а)

 

         

 

 

09.09.2018

 

Фестиваль «Николаев River FEST 2018»- Регата «Кубок Святого Николая»

10:00 Торжественное открытие регаты

11:00 Концерт участников фестиваля «RIVER STAR»

17:00 Награждение победителей регаты «Кубок Святого Николая»

          (Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)

 

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «RIVERA FEST»

10:00 Открытие фестивального дня (мастер-классы, показательные

          выступления, фотозоны, анимация, детские аттракционы, игровые

          площадки, Food-зона)

11:00 Показательные выступления от МЧС

12:00 Спортивный фестиваль «Parking FEST»

16:00 Гала-концерт участников фестиваля талантов «RIVER STAR»

20:00 Награждение активных участников фестиваля

          «Николаев River FEST 2018»

20:30 Выступление звездного гостя фестиваля

          (Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)

 

Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «Patriot Fest»

10:00 Начало работы военно-патриотической площадки:

          - полевая кухня;

          - выставки военной техники и вооружения;

          - мастер-классы от военно-патриотических клубов

14:00 Показательные выступления военнослужащих спецподразделений,

          участников военно-патриотических клубов и клубов самообороны;

          концертная программа

16:00 Военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение

          военных на спецкатерах и т.д.

          (Локация «8-й причал», акватория р. Южный Буг)

 

10:00 Библиотечная уличная акция от библиотеки-филиала № 5 ЦБС для

          взрослых «Николаев: читаем, восхищаемся, мечтаем ...»:

         - блиц-анкета «За что Вы любите свой город?.. »

         - конкурс рисунков «Лески глазами аборигена»

         - игровая площадка «Лески интеллектуальные» (шахматы, шашки и т.д.)

           (Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)

 

11:00 Литературно-краеведческий квест «Книжными лабиринтами родного

          края»

         (Библиотека-филиал №4 ЦБС для детей, Бугский бульвар, 11)

 

15:30 Показательные выступления спортсменов по различным видам спорта ко

          Дню физической культуры и спорта и Дню города

          (Центральный городской стадион, ул. Спортивная, 1)

 

16:00 Конкурс «АвтоЛеди Николаев»:

-       детская интерактивная программа на тему правил дорожного движения и

детские велогонки;

-       соревнования по фигурному вождению;

-       показательные выступления спортсменов автофедерации Украины и байк-клубов;

-       большая концертно-развлекательная программа

          (Соборная площадь и пересечение ул. Соборная и Адмиральская)

 

17:00 - Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"

            (Улица Соборная, Каштановый сквер)

 

17:00 Концерт духового оркестра

           (Каштановый сквер, улица Соборная)

 

17:00 Благотворительный футбольный матч звезд, посвященный Дню города

           Николаева

           (Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1)

 

11.09.2018

 

11:00 Информационный час на тему: «Литовское княжество в Южном

            Причерноморье» совместно с краеведом Бойчук С.Н. для подопечных

            отделения дневного пребывания Центрального района

           (Структурное подразделение городского территориального центра,

           ул. Шевченко, 19-А)

 

12.09.2018

 

13:00  Виртуальное путешествие «Радужная палитра родного края»

            (Дом культуры, Большой Коренихи, ул. Николаевских десантников, 4)

 

13:00 Тематическое чаепитие «Исторические фигуры города Николаева» для

            подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района

           (Структурное подразделение городского территориального центра,

           пр. Богоявленский, 301/2)

 

13.09.2018

 

11:00 Мероприятие «Знакомство с художниками Николаевщины» совместно с

          работниками Николаевского художественного музея им.В. В. Верещагина

         для подопечных отделения дневного пребывания Центрального района

         (Структурное подразделение городского территориального центра,

          ул. Шевченко, 19-А)

 

14.09.2018

 

11:00 Встреча на тему: «Знакомство с поэтическим Николаевом» совместно с

           творческим объединением «Рефлектор» для подопечных отделения

          дневного пребывания Центрального района

           (Структурное подразделение городского территориального центра,

           ул. Шевченко, 19-А)

 

13:00 Поэтический слэм «Парус білий злітає і поволі пливе…»

            (Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей, ул. Соборная, 12)

 

13:00  Открытие 51-го творческого сезона в Областном дворце культуры

            «Мастерская звезд»

           (Областной дворец культуры, площадь Судостроителей, 3)

 

14:00 Краеведческая мозаика «В этом городе живу, и город этот знаю»

            (Библиотека-филиал №5 ЦГБ для детей, ул. Южная, 52)

 

17:00 Творческий вечер А.И. Золотухина и презентация книги «Украина - душа

          и сердце Европы»

       (Центральная городская библиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого,

            ул. Потемкинская, 143-а)

 

15.09.2018

 

16:00 Мероприятие ОО «Территория твоего успеха» «Николаев - город твоей

          мечты»

          (Площадка возле плавбассейна «Водолей», пр.Богоявленский, 325/6)

 

19:00 Праздничная программа ко Дню рождения Николаевского зоопарка

          «Восточная ночь в зоопарке»

           (Николаевский зоопарк, площадь Леонтовича, 1)

 

16.09.2018

 

9:00 Открытый чемпионат города по волейболу, посвященный Дню города

         (ДЮСШ№1, ул. Театральная, 41-а)

 

18:00 Концертная программа «Город Николаев - город на воде»

         (Площадь возле Николаевского городского Дворца культуры

         «Корабельный»,  проспект Богоявленский, 328)

 

18.09.2018

 

12:00 Краеведческий променад «Незнакомые места Николаева» совместно с

          краеведом Татьяной Губской

         (Центральная городская библиотека для детей им. Ш.Кобера и

         В. Хоменко, пр. Центральный, 173)

 

19.09.2018

 

10:00 Круглый стол «За что я люблю свой город» для подопечных отделения

         дневного пребывания Корабельного района

         (Структурное подразделение городского территориального центра,

         пр. Богоявленский, 301/2)

 

24.09.2018

 

11:00 Лекция на тему: «По страницам истории г. Николаева» совместно с

          историком Феоктисовой Л.М. для подопечных отделения дневного

          пребывания Центрального района

          (Структурное подразделение городского территориального центра,

          ул. Шевченко, 19-А)

 

27.09.2018

 

13:00 Встреча с мастером Воронковой Л.Г. на тему: «Таланты родного края»

           для подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района

           (Структурное подразделение городского территориального центра,

           пр. Богоявленский, 301/2)

 

28.09.2018

 

10:00 Спортивные соревнования по велосипедному спорту

          (Старт и финиш - от помещения Николаевского Национального аграрного

          университета, ул. Гонгадзе, 9)

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