Николаеву - 229 лет: программа праздничных мероприятий

Предлагаем вам узнать, как пройдет празднование и ознакомиться с масштабной программой мероприятий.
Вас ожидают:
- молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT";
- невероятный фестиваль «Николаев River FEST 2018», в рамках которого вы увидите парад на воде, авиа-шоу, водное шоу буксиров, военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение военных на спецкатерах;
- fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров;
- регата на Кубок мэра;
- регата «Кубок Святого Николая»;
- традиционный парад карапузов и праздничные свадьбы, театр живых скульптур.
Соборная площадь в течение нескольких дней будет настоящей территорией праздника - с лаунж-зонами, гастрономическим ярмаркой и аттракционами. Приходите, будет интересно!
Юных николаевцев будут развлекать аниматоры и литературные герои, их ждут приключенческие квесты, контактный зоопарк, развлекательно - игровые и развивающие программы, веревочный парк, турнир по шахматам, бесплатный аква-грим для каждого!
И, конечно же, 8 сентября на главной площади города состоится большая вечерняя праздничная программа: театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062 и шоу-балета «Феерия»; выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города концерт с участием Pianoбой, ZdobsiZdub и Rhythmmendrumshow!
Знакомьтесь с исчерпывающей Программой мероприятий на сайте городского совета.
Празднуем вместе!
06.09.2018
10:00 Открытие отделения социальной реабилитации детей с инвалидностью в
Корабельном районе
(Отделение социальной реабилитации детей с инвалидностью
в Корабельном районе, ул. Новостроительная, 1/1)
11:00 Познавательный час на тему: «Легендарные фамилии наших земляков»
для слушателей «Университета третьего возраста» отделения дневного
пребывания Заводского района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Кузнечная, 83)
11:00 Исторический экскурс «Город ожиданий и надежд» для подопечных
отделения дневного пребывания Ингульского района
(Библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых Николаева, пр. Мира, 25-А)
16:00 Квест «Познай свой город»
(Кульбакинский дом культуры, ул. Радужная, 38)
07.09.2018
11:00 Краеведческий час «Николаев на пересечении двух столетий» совместно
с работниками библиотеки для подопечных отделения дневного
пребывания Центрального района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Шевченко, 19-а)
11:30 History-квест «Славный город мой - Николаев»
(Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)
15:00 Открытие выставки работ украинских художников «Золотой Буг» и
награждение победителей по итогам пленэра по городу Николаеву
(Выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и
искусств, улица Никольская, 54)
15:00 Краеведческий квест «Мы - николаевцы»
(Библиотека-филиал №8 ЦГБ для детей, пр. Корабелов, 12)
15:00 Посещение музея судостроения и флота «Встречи ко Дню города»
подопечными отделения дневного пребывания Корабельного района
(Николаевский музей судостроения и флота, ул. Адмиральская, 4)
15:00 Соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек
(ДЮСШ №5, стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)
15:00 Уличная библиотечная акция «Vivat, Николаев»:
- флешмоб «Читали, читаем, будем читать!»
- шанс-викторина «Mykolaiv - forever !!!»
(Библиотека-филиал №16 ЦБС для взрослых, ул. Сергея Цветкой, 10)
15:00 Праздничная встреча и поздравления представителей инициативных
групп улиц
(Отделение городского территориального центра, ул. Гарнизонная, 13)
17:00 Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"
(Улица Соборная, Каштановый сквер)
17:00 Праздничная программа «Варваровка - гостеприимные врата города»
(Мкр-н Варваровка, стадион, Одесское шоссе, угол улицы Очаковской)
17:00 Концертная программа «Душа Юга»
(Матвеевский дом культуры, ул. Матвеевская, 1)
17:00 Праздничный концерт «Николаев, под небом твоим ...» и конкурс детских
рисунков «Нарисуй свой город»
(Терновский дом культуры, улица Софиевская, 18)
17:00 Праздничная программа «Николаев - город, который я люблю»: концерт
Николаевской областной филармонии и экспозиция из живых скульптур
(Парк «Народный сад»)
18:00 Праздничный концерт «С Николаевом в сердце»
(Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)
20:00 Просмотр фильма в рамках работы мобильного кинодворика
«Живи, общаясь»
(Организатор: Дом культуры Большой Коренихи)
(Микрорайон Большая Корениха, ул. Очаковская, 3)
07.09.2018 - 09.09.2018
9:00 Открытый кубок города по пляжному волейболу памяти В.Д. Чайки
(Пляж «Стрелка», парк Победы, проспект Героев Украины, 3)
9:00 ІІІ этап и финал Кубка Украины по автомодельному спорту (класс
радиоуправляемых моделей шосейних гонок)
(Парк Победы, площадка возле веревочного парка развлечений «Драйв»)
10:00 - 22:00 Городок развлечений на Соборной площади:
- гастрономическая ярмарка;
- праздничная торговля;
- лаунж-зоны;
- аттракционы для детей и взрослых
(Соборная площадь и на пересечении Ингульский спуск - ул. Адмиральская)
08.09.2018
В течение дня:
• Праздник «Синьооке місто крізь тумани сиві усміхнулось тихо, солодко
мені»
(Библиотека-филиал № 2 ЦБС для взрослых, улица Большая Морская, 9)
• Праздник «История города шаг за шагом»:
- время интересных новостей «История города шаг за шагом»
- викторина «Это мой город»
- познавательное путешествие «Николаев: славные имена родного края»
(Библиотека-филиал № 6 ЦБС для взрослых, ул. Сенная, 33-б)
• Библиотечная уличная акция «И мира не узнаешь, не зная своего города»:
- литературное путешествие «Поэтические пейзажи родного края»;
- конкурс-экспозиция рисунков на асфальте «Край корабельный, ты -
частица Украины»;
- блиц-опрос «Каким ты видишь Николаев в будущем?»;
(Библиотечный СМАРТ-дворик библиотеки-филиала № 10 ЦБС для
взрослых, 4-й Прибугский переулок, 35)
• Библиотечная уличная акция «Город ожиданий и надежд»:
- тематические просмотры литературы: «Город моего вдохновения»,
«Славные имена Николаевщины»;
- исторический экскурс «Золотыми буквами в скрижалях истории»;
- викторина «Достопримечательности Николаева»;
- поэтическая тетрадь «Город мой, ты лучший в мире!»;
- конкурс детского рисунка «Город моей мечты»
(Сквер Св. Николая, библиотека-филиал № 12 ЦБС для взрослых,
проспект Мира, 25)
• Уличная акция «Читай, узнавай, умножай историю родного города»:
- иллюстративно-документальные стенды «Николаев - от истоков до
сегодняшних дней»;
- интерактивное приветствие «Пожелай родному городу...»;
- блиц-опрос «Что читает Николаев?»
(Площадка перед библиотекой-филиалом № 18 ЦБС для взрослых,
пр. Корабелов, 12)
• Информационно-рекламная акция «Библиотека приглашает на свидание»:
- галерея-вернисаж «Мелодия южного края» (выставка живописи
художника А. Иваницкого)
- флешмоб «Отпусти мечту в небо»;
- краеведческий экскурс «История, скрытая на чердаке»;
- туристический пикник «Туристическое гостеприимство
Николаевщины»;
- час краеведения к 240-летию основания Матвеевки «Что ни край,
то обычай»
(Площадка перед библиотекой-филиалом №21 ЦБС для взрослых,
ул. Силикатная, 168)
9:00 Соревнования по мини-футболу среди юношей
(ДЮСШ №5 стадион «Молодежный», пр. Богоявленский, 253-а / 1)
Мероприятия в рамках фестиваля «Николаев River FEST 2018»
8:00 Соревнования юных рыболовов «Детский поплавок» (06:30 – регистрация
участников)
9:00 Художественный пленэр
10:00 Начало работы праздничных локаций: мастер-классы, показательные выступления, фотозоны, детская анимация, веревочный парк, выставка морского оборудования и оснастки, запись на экскурсии, креативные игры современного спорта: Panna Football, футбольный бильярд и т.д., Food зона
10:00 Торжественное открытие фестиваля «Николаев River FEST 2018»:
- посвящение курсантов Клуба юных моряков с флотилией
в юные штурманы флота;
- награждение победителей конкурса «Детский поплавок»
10:30 Соревнования на драгонботах
11:30 Парад на воде
12:45 Авиа-шоу
13:00 Водное шоу буксиров
14:00 Парад презентаций праздничных локаций
(Нижняя Набережная, акватория р. Ингул)
11:00 Праздник флага Николаева
(Лестница на Набережной)
День города на Соборной площади
12:00 Торжественное открытие Дня города
(Соборная площадь)
12:00 Начало работы детского развлекательного городка в парковой зоне
Соборной площади:
(Контактный зоопарк, развлекательно-игровые и развивающие
программы, веревочный парк, приключенческие квесты, турнир по
шахматам, активные развлечения от аниматоров и литературных
героев, бесплатный аква-грим для всех желающих)
12:00 Начало работы территории развлечений и отдыха на Соборной
площади:
(Фестиваль уличной еды, лаунж - зоны на центральных газонах с
тематическими фотозонами и бескаркасными креслами)
18:00 Большая вечерняя праздничная программа:
- театрализованное музыкальное шоу от МАХРДТ, оркестра в/ч 2062
и шоу-балета «Феерия»;
- выступления лучших исполнителей и творческих коллективов города
- концерт с участием Pianoбой, Zdob si Zdub и Rhythmmen drum show
(Соборная площадь)
12:00 Начало работы выставочного городка по улице Соборной:
(Презентации достижений районов города, оригинальные фотозоны,
развлекательно-познавательные локации, мастер-классы,
литературные и творческие пикники, рыцарские турниры, выставка
hand made изделий и креативных арт-объектов, интерактивы от
общественных и молодежных организаций, спортивное шоу от
николаевских спортсменов)
"Праздник в Каштановом":
12:00 Праздничный концерт Дворца творчества учащихся
г. Николаева
12:40 Beauty - шоу от студентов НФ КНУКиИ
13:00 Праздник свадьбы "День рождения города - День рождения
моей семьи"
13:45 Парад карапузов и церемония награждения победителей
(ТЦ «Детский мир» - Каштановый сквер)
15:00 Праздничный концерт "На парусах мечты" с участием
творческих коллективов школ эстетического воспитания
16:00 Театр живых скульптур
(Каштановый сквер, улица Соборная)
Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - регата на Кубок мэра
10:00 Торжественный старт
11:00 Концерт фестиваля талантов «RIVER STAR»
13:00 Торжественное открытие регаты на Кубок мэра
17:00 Церемония награждения победителей регаты на Кубок мэра
(Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)
14:00 IV-й фестиваль моды «Beauty Fest»:
- fashion-показы ведущих николаевских дизайнеров и демонстрация новых коллекций;
- beauty-зоны с предоставлением услуг в области моды и красоты;
- концертная программа;
- конкурсы и подарки;
- выставка и презентация автомобилей
(Улица Соборная, квартал между улицами Адмирала Макарова и Шевченко)
14:00 Презентационное мероприятие от общественной организации «АВТО
ЕВРО СИЛА» - «Доступная растаможка для каждого украинца»
(Улица Соборная, квартал между проспектом Центральный и улицей
Адмирала Макарова)
14:00 Торжественное открытие зоны отдыха по улице Белая
(Улица Белая, 65, угол ул. Генерала Карпенко)
15:00 Торжественное открытие зеленой зоны по улице Наваринской
(Улица Наваринская, 15)
17:00 Праздничный концерт «Город, без которого мне не жить»
и художественно-творческая выставка «Радужная палитра родного края»
(Дом культуры Малой Коренихи, ул. Клубная, 10)
18:00 Концертно-развлекательная программа «С праздником, родной
Николаев»
(Культурно-игровой комплекс «Детский городок« Сказка»,
улица Декабристов, 38-а)
09.09.2018
Фестиваль «Николаев River FEST 2018»- Регата «Кубок Святого Николая»
10:00 Торжественное открытие регаты
11:00 Концерт участников фестиваля «RIVER STAR»
17:00 Награждение победителей регаты «Кубок Святого Николая»
(Яхт-клуб, акватория р. Южный Буг)
Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «RIVERA FEST»
10:00 Открытие фестивального дня (мастер-классы, показательные
выступления, фотозоны, анимация, детские аттракционы, игровые
площадки, Food-зона)
11:00 Показательные выступления от МЧС
12:00 Спортивный фестиваль «Parking FEST»
16:00 Гала-концерт участников фестиваля талантов «RIVER STAR»
20:00 Награждение активных участников фестиваля
«Николаев River FEST 2018»
20:30 Выступление звездного гостя фестиваля
(Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)
Фестиваль «Николаев River FEST 2018» - «Patriot Fest»
10:00 Начало работы военно-патриотической площадки:
- полевая кухня;
- выставки военной техники и вооружения;
- мастер-классы от военно-патриотических клубов
14:00 Показательные выступления военнослужащих спецподразделений,
участников военно-патриотических клубов и клубов самообороны;
концертная программа
16:00 Военное шоу на воде: прыжки с вертолетов в воду, погружение
военных на спецкатерах и т.д.
(Локация «8-й причал», акватория р. Южный Буг)
10:00 Библиотечная уличная акция от библиотеки-филиала № 5 ЦБС для
взрослых «Николаев: читаем, восхищаемся, мечтаем ...»:
- блиц-анкета «За что Вы любите свой город?.. »
- конкурс рисунков «Лески глазами аборигена»
- игровая площадка «Лески интеллектуальные» (шахматы, шашки и т.д.)
(Намыв, жилой комплекс «Ривьера»)
11:00 Литературно-краеведческий квест «Книжными лабиринтами родного
края»
(Библиотека-филиал №4 ЦБС для детей, Бугский бульвар, 11)
15:30 Показательные выступления спортсменов по различным видам спорта ко
Дню физической культуры и спорта и Дню города
(Центральный городской стадион, ул. Спортивная, 1)
16:00 Конкурс «АвтоЛеди Николаев»:
- детская интерактивная программа на тему правил дорожного движения и
детские велогонки;
- соревнования по фигурному вождению;
- показательные выступления спортсменов автофедерации Украины и байк-клубов;
- большая концертно-развлекательная программа
(Соборная площадь и пересечение ул. Соборная и Адмиральская)
17:00 - Молодежный фестиваль "DANCE MUSIC SPORT"
(Улица Соборная, Каштановый сквер)
17:00 Концерт духового оркестра
(Каштановый сквер, улица Соборная)
17:00 Благотворительный футбольный матч звезд, посвященный Дню города
Николаева
(Центральный городской стадион, улица Спортивная, 1)
11.09.2018
11:00 Информационный час на тему: «Литовское княжество в Южном
Причерноморье» совместно с краеведом Бойчук С.Н. для подопечных
отделения дневного пребывания Центрального района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Шевченко, 19-А)
12.09.2018
13:00 Виртуальное путешествие «Радужная палитра родного края»
(Дом культуры, Большой Коренихи, ул. Николаевских десантников, 4)
13:00 Тематическое чаепитие «Исторические фигуры города Николаева» для
подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
пр. Богоявленский, 301/2)
13.09.2018
11:00 Мероприятие «Знакомство с художниками Николаевщины» совместно с
работниками Николаевского художественного музея им.В. В. Верещагина
для подопечных отделения дневного пребывания Центрального района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Шевченко, 19-А)
14.09.2018
11:00 Встреча на тему: «Знакомство с поэтическим Николаевом» совместно с
творческим объединением «Рефлектор» для подопечных отделения
дневного пребывания Центрального района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Шевченко, 19-А)
13:00 Поэтический слэм «Парус білий злітає і поволі пливе…»
(Библиотека-филиал №2 ЦБС для детей, ул. Соборная, 12)
13:00 Открытие 51-го творческого сезона в Областном дворце культуры
«Мастерская звезд»
(Областной дворец культуры, площадь Судостроителей, 3)
14:00 Краеведческая мозаика «В этом городе живу, и город этот знаю»
(Библиотека-филиал №5 ЦГБ для детей, ул. Южная, 52)
17:00 Творческий вечер А.И. Золотухина и презентация книги «Украина - душа
и сердце Европы»
(Центральная городская библиотека для взрослых им. М.Л. Кропивницкого,
ул. Потемкинская, 143-а)
15.09.2018
16:00 Мероприятие ОО «Территория твоего успеха» «Николаев - город твоей
мечты»
(Площадка возле плавбассейна «Водолей», пр.Богоявленский, 325/6)
19:00 Праздничная программа ко Дню рождения Николаевского зоопарка
«Восточная ночь в зоопарке»
(Николаевский зоопарк, площадь Леонтовича, 1)
16.09.2018
9:00 Открытый чемпионат города по волейболу, посвященный Дню города
(ДЮСШ№1, ул. Театральная, 41-а)
18:00 Концертная программа «Город Николаев - город на воде»
(Площадь возле Николаевского городского Дворца культуры
«Корабельный», проспект Богоявленский, 328)
18.09.2018
12:00 Краеведческий променад «Незнакомые места Николаева» совместно с
краеведом Татьяной Губской
(Центральная городская библиотека для детей им. Ш.Кобера и
В. Хоменко, пр. Центральный, 173)
19.09.2018
10:00 Круглый стол «За что я люблю свой город» для подопечных отделения
дневного пребывания Корабельного района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
пр. Богоявленский, 301/2)
24.09.2018
11:00 Лекция на тему: «По страницам истории г. Николаева» совместно с
историком Феоктисовой Л.М. для подопечных отделения дневного
пребывания Центрального района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
ул. Шевченко, 19-А)
27.09.2018
13:00 Встреча с мастером Воронковой Л.Г. на тему: «Таланты родного края»
для подопечных отделения дневного пребывания Корабельного района
(Структурное подразделение городского территориального центра,
пр. Богоявленский, 301/2)
28.09.2018
10:00 Спортивные соревнования по велосипедному спорту
(Старт и финиш - от помещения Николаевского Национального аграрного
университета, ул. Гонгадзе, 9)