Телерадиокомпания Сатурн

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Как рассказал Андрей Черепанов, эта картина в свое время была приобретена им в числе прочих для украшения офиса компании, но он решил подарить ее музею. «Здесь ей будет лучше!», — уверен Андрей Черепанов. Кроме того, как говорит меценат, в государственных музеях картин Зебека нет, они есть только в частных коллекциях.

По словам директора музея Сергея Рослякова, картина Зебека в фондах музея имеется, но – Зебека раннего, еще студенческая работа художника. Подаренное же полотно – это зрелый Зебек, где во всей красоте проявилась рука мастера.