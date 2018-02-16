Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Искусство Николаевскому музею им.В.Верещагина подарили картину известного мариниста Владимира Зебека

Николаевскому музею им.В.Верещагина подарили картину известного мариниста Владимира Зебека

16 Февраля 2018
Искусство
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2018-02-16-kartina
14 февраля прошла официальная церемония дарения картины Владимира Зебека «Морской прибой» директором морского агентства Pacific Maritime Андреем Черепановым Николаевскому областному художественному музею им.В.Верещагина – необходимые документы, поскольку теперь картина поступила в государственный музейный фонд, были подписаны меценатом и директором музея Сергеем Росляковым, сообщает «Інше ТВ».

Как рассказал Андрей Черепанов, эта картина в свое время была приобретена им в числе прочих для украшения офиса компании, но он решил подарить ее музею. «Здесь ей будет лучше!», — уверен Андрей Черепанов. Кроме того, как говорит меценат, в государственных музеях картин Зебека нет, они есть только в частных коллекциях.

По словам директора музея Сергея Рослякова, картина Зебека в фондах музея имеется, но – Зебека раннего, еще студенческая работа художника. Подаренное же полотно – это зрелый Зебек, где во всей красоте проявилась рука мастера.

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