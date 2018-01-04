Николаевский зоопарк приглашает на праздник Василия и Маланки

13 января Николаевский зоопарк приглашает жителей и гостей города отметить фольклорный праздник Василия и Маланки.

Праздничная программа «Прийшли щедрувати до нашої хати!» включает в себя театрализованное представление от Ингульского дома творчества, игры и развлечения.

Начало праздника в 12.00.

для справки:



Маланка или Меланка — украинский народный и церковный праздник. Его отмечают вечером 13 января (по старому стилю 31 декабря) - в канун Старого Нового года или святого Василия Великого, который празднуется 14 января (1 января по старому стилю).

Маланка – это новогодний обряд с традиционным переодеванием в фольклорных персонажей (зверей).

Когда-то у богини Лады была очень красивая дочь Мелания (от слова милая). Ее выкрал злой змей и заточил в подземелье, и именно Василий освободил девушку и женился на ней. С тех пор в народе 13 января празднуют праздник Маланки, причем действо разворачивается на стыке ночи перед праздником Святого Василия: "Старий рік у ноги, новий - на пороги".

Молодежь в эти дни устраивала целые представления: переодевали девушку в Василия, а симпатичного парня - в Маланку. Праздник Маланки совпадает со вторым Святым вечером, который называют Щедрым. На стол хозяева ставят мясные блюда, а щедровальники в преддверии Нового года щедруют, желая всем доброго здоровья и урожая, разных благ и достатка.

На Святвечер заносили в дом куль соломы, который называли "бабой" и расстилали на полу. На этой "бабе" ложились спать.

Но самые интересные гулянья начинались на Святого Василия. С утра в каждый дом шли мальчишки и парни ("новолітники"), теперь их называют посевальщики, и засевали хату зерном со словами: "На щастя, на здоров’я, на Новий рік, щоб вродило більше, як торік - коноплі під стелю, льону по коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла!"

По древней традиции когда-то посевальщики в первую очередь заходили в те дома, где не было наследников. Там они должны были макогоном (пестом) обмолотить сноп пшеницы, а намолоченное зерно хозяева потом смешивали с тем, которым засевали поля, чтоб был хороший урожай. А еще "сівачів" сажали в хате на лавку, чтоб куры садились, пчелиные рои и сваты.

По поверьям, старый год хочет забрать все: и хорошее и плохое, но новый не позволяет ему этого сделать и дает на спину мешок только со всем плохим, ведь оно должно остаться в старом году, а в новый нужно взять только хорошее.

На Василия выносят из хаты и дидуха, который положено сжечь до наступления утра, да так, чтоб дым обкуривал сад, а пепел ложился на поля для хорошего урожая.