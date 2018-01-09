Николаевский областной краеведческий музей приглашает детей на интерактивную экскурсию с мастер-классом

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Right arrow key Close Николаевский областной краеведческий музей приглашает учащихся младшего и среднего школьного возраста на интерактивную экскурсию с мастер-классом.

Во время экскурсии дети смогут познакомиться с очаровательной флорой Николаевщины, узнать уникальные растения, которые не встретишь в других уголках мира, услышать о лекарственных свойствах растений.

А потом, собственноручно составив неповторимый букет из степных трав, изготовить народную игрушку «Кубышка-Травница». Эта игрушка непременно принесет в дом здоровье и веселое настроение.



Запись по телефонам:

(0512) 37-70-32;

067-282-65-34;

063-571-05-15.



