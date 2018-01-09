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Телерадиокомпания Сатурн

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Николаевский областной краеведческий музей приглашает детей на интерактивную экскурсию с мастер-классом
Новости Искусство Николаевский областной краеведческий музей приглашает детей на интерактивную экскурсию с мастер-классом

Николаевский областной краеведческий музей приглашает детей на интерактивную экскурсию с мастер-классом

09 Января 2018
Искусство
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2018-01-09-muzey
11 января в 13-00 Николаевский областной краеведческий музей приглашает учащихся младшего и среднего школьного возраста на интерактивную экскурсию с мастер-классом.

Во время экскурсии дети смогут познакомиться с очаровательной флорой Николаевщины, узнать уникальные растения, которые не встретишь в других уголках мира, услышать о лекарственных свойствах растений.

А потом, собственноручно составив неповторимый букет из степных трав, изготовить народную игрушку «Кубышка-Травница». Эта игрушка непременно принесет в дом здоровье и веселое настроение.


Запись по телефонам:

(0512) 37-70-32;

067-282-65-34;

063-571-05-15.


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