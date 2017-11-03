Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии празднует 90-летний юбилей

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Николаевскому украинскому театру исполнилось 90 лет. В честь юбилея здесь состоялась торжественная церемония спецгашения. Процедура прошла при участии замминистра культуры, руководителей николаевского и херсонского театров, главы Национального союза театральных деятелей, ректора Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, руководителя Николаевской дирекции «Укрпочты». Специально к юбилейной дате ограниченным тиражом выпущено два образца художественного конверта, художественная марка. А также - штемпель спецгашения. На одном из конвертов изображена сцена из спектакля «Маруся Чурай». На другом конверте, а также – на марке, красуется фасад театра. Штемпель, помимо прочего, содержит надпись «90 лет», дату проведения торжественной церемонии «1 ноября 2017 года».

День рождения Николаевского украинского театра – важное событие в культурной жизни всей страны, ведь это учреждение занимает заметное место на культурной карте Украины – говорили посетившие праздник гости.

Дальше присутствующих пригласили к просмотру бенефиса театра под названием «90 перлин на оксамиті рампи». В нем коллектив показал палитру своих талантов и жанров, в которых работает. День рождения – праздник не только театра, но и зрителей, без которых ему не существовать. Поэтому, именно с ними коллектив разделяет радость по случаю юбилея. Чтобы как можно больше людей смогли увидеть эту творческую программу, ее будут показывать до 19 ноября.

В этот день стартовал очередной театральный сезон, поэтому директор театра Николай Берсон поделился, что ожидает зрителей в ближайшие месяцы.

Как известно, Николаевский академический украинский театр драмы и музыкальной комедии пользуется большой популярностью, работает с постоянными аншлагами. Но зрительская любовь – не повод расслабляться, поэтому коллектив продолжает совершенствоваться, самоотверженно работать и быть верным своему девизу «Виват Театр! Виват Актер! Виват Зритель!».

Карина Новикова.