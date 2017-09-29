Телерадиокомпания Сатурн

Темы программ:
- 6 октября - «В.В. Верещагин - художник-баталист» (Программу проводит экскурсовод - Н.Богданова).
- 13 октября - «В.В. Верещагин - путешественник, этнограф» (Программу проводит организатор экскурсий - Я.Давиденко).
- 20 октября - «В.В. Верещагин - пейзажист» (Программу проводит лектор - Л.Записочная).
- 3 ноября - «В.В. Верещагин - литератор, публицист» (Программу проводит зав. научно-методическим сектором Л.Одегова).
Время проведения тематической программы - 15:00.
Дополнительная информация по телефону: 37-23-53.