29Сентября2017

Телерадиокомпания Сатурн

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Николаевцев приглашают посетить цикл тематических программ к 175-летию со дня рождения В.Верещагина
Новости Искусство Николаевцев приглашают посетить цикл тематических программ к 175-летию со дня рождения В.Верещагина

Николаевцев приглашают посетить цикл тематических программ к 175-летию со дня рождения В.Верещагина

29 Сентября 2017
Искусство
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2017-09-29 vereshchagin
По случаю 175-летия со дня рождения выдающегося художника-баталиста Василия Верещагина Николаевский областной художественный музей им.В.Верещагина проводит цикл тематических программ.

Темы программ:

  • 6 октября - «В.В. Верещагин - художник-баталист» (Программу проводит экскурсовод - Н.Богданова).
  • 13 октября - «В.В. Верещагин - путешественник, этнограф» (Программу проводит организатор экскурсий - Я.Давиденко).
  • 20 октября - «В.В. Верещагин - пейзажист» (Программу проводит лектор - Л.Записочная).
  • 3 ноября - «В.В. Верещагин - литератор, публицист» (Программу проводит зав. научно-методическим сектором Л.Одегова).

Время проведения тематической программы - 15:00.

Дополнительная информация по телефону: 37-23-53.

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