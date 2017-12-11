Николаевцев приглашают окунуться в новогоднюю атмосферу, присоединившись к зимним развлечениям на Соборной площади

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Начнется празднование 19 декабря в 13:30 в Детском городке "Сказка" театрализованным праздником «Прийди, прийди, Миколаю», в рамках которого состоится встреча Святого Николая.

В 14:30 от Детского городка стартует праздничное шествие Святого Николая, Николаев, Николайчиков и сказочных персонажей к Каштановому скверу по улице Соборной, чтобы в 15:00 открыть городскую елку, которая будет оформлена в стиле ретро.

Во время открытия яркими огнями запылает не только зеленая красавица, но и Каштановый сквер, который будет украшен праздничной иллюминацией.

Далее Святой Николай продолжит свое путешествие к Соборной площади, где в 16:00 состоится невероятно-интересное открытие новой, современной Главной николаевской елки и яркое новогоднее шоу.

В этот день Соборная площадь превратится в настоящий центр для творчества, досуга, а также развлечений на любой вкус. Аттракционы, яркие и современные фотозоны, ярмарки, резиденция Святого Николая - сделают праздники по-настоящему сказочными.

В 18:00 состоится торжественное открытие катка с настоящим ледовым шоу с участием фигуристов и хоккеистов.

С 19:00 до 21:00 гостей праздника ждут вечерняя развлекательная программа со световым и фаер - шоу, концерт группы «Bad sisters», выступление гостей из города Одессы - шоу - группы "Люди и куклы", танцевального клуба "слайсы" и множество других сюрпризов.