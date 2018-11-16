Николаевцев приглашают на день рождения белого медведя Нанука

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Об этом сообщается на странице Николаевского зоопарка в Facebook.

«Какой же День рождения без веселых аниматоров, игр в снежки, фотозоны? Это все ждет участников праздника. И, конечно, какой же День рождения без подарков имениннику? Наши европейские друзья уже прислали подарки для своего любимца. Теперь очередь за вами. Вы можете подарить Нануку игрушку из сверхпрочного пластика (бочки, буи, кранцы швартовые), можно б/у. Также дети могут принести рисунки-открытки для именинника», – сказано в сообщении.

Все дарители получат на память новую сувенирную продукцию зоопарка.