«Николаев – это МЫ»: в конкурсе на арт-объект к 230-летию города выбрали победителей

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По решению жюри победу одержали сразу две концепции, которые могут быть реализованы на двух отдельных локациях вдоль проспекта Центрального.

Жюри конкурса учитывало тему эскиза, креативность, художественную целесообразность, а также предполагаемую стоимость будущего объекта и возможность выполнения работ в сжатые сроки.

Первая - концепция дизайнера Романа Дорошенко «Николаев – это МЫ» при условии последующей доработки проекта.

Главная идея проекта-победителя – это люди. А также ответственная громада, которая не боится принимать решения и брать на себя ответственность для достижения качественных изменений в городе.

Идея будет воплощена в жизнь на территории возле гостиницы «Турист» (угол ул. Центрального и ул. Генерала Карпенко).

«Предлагаю установить слово МЫ. Это подчеркнет значимость общины в жизни города. МЫ способны изменить город к лучшему. МЫ ответственные за свою территорию. Вместе МЫ можем больше! Такой арт-объект может стать выгодным стартом для внедрения бренда города «НИКОЛАЕВ - это МЫ!», - говорит о своей идее Роман Дорошенко.

Вторая идея - проект творческого тандема Дарьи Заславской и Дмитрия Дырды в виде скульптуры корабля «Святой Николай», который превращается в голубя мира.

«Основным источником вдохновения послужило желание отобразить ассоциации на восприятие Николаева. Корабли, якоря, птицы над рекой, чистое мирное небо... Инсталляция должна нести объяснения этих значений - корабль (символ города) и голубь (символ мира, чистоты, любви). С одной стороны - силуэт корабля «Святой Николай» в ореоле, на который указывают волны. Он направлен на юг Украины в Черное море. С другой - силуэт голубя, летящего над рекой, «укрытого» и «защищенного» под месяцем. Уникальным в данном объекте является то, что по сути, это статичная фигура, которая хорошо просматривается, и создает динамику, перетекая из одного образа в другой, при движении вокруг объекта», - объясняют замысел скульптуры Дарья Заславская и Дмитрий Дырда.

К сожалению, из-за нехватки времени и финансирования этот проект не успевают реализовать в этом году. Однако, концепция может быть взята за основу начала благоустройства и реконструкции части бульвара проспекта Центрального.

Всего на конкурс подано 12 вариаций предполагаемого памятного знака к юбилею города от 10 дизайнеров, архитекторов и художников. Все автора имели возможность «вживую» презентовать идею своего проекта.

С представленными предложениями можно ознакомиться по ссылке:http://bit.ly/2NodOok

В представленных работах чаще всего обыгрывается стилистика моря, портовой инфраструктуры и яхтенного спорта. Также есть отсылки к истории города со времен чумацкого пути и до появления первой судостроительной верфи. Однако есть и те, которые отсылают нас к будущему или апеллируют к городской общине. Есть и совершено оригинальные решения. Например, арт-объект «якоря-мечты», которые тянутся в небо.

Автора проектов-победителей получат денежную премию в сумме 10 000 грн.

Представить свои работы могли все желающие - как авторские коллективы специалистов и одиночные специалисты, практикующие свою деятельность в сфере архитектуры, градостроительства, дизайна и скульптуры, так и любители.