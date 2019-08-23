«Николаев – это МЫ»: в конкурсе на арт-объект к 230-летию города выбрали победителей

По решению жюри победу одержали сразу две концепции, которые могут быть реализованы на двух отдельных локациях вдоль проспекта Центрального.
Жюри конкурса учитывало тему эскиза, креативность, художественную целесообразность, а также предполагаемую стоимость будущего объекта и возможность выполнения работ в сжатые сроки.
Первая - концепция дизайнера Романа Дорошенко «Николаев – это МЫ» при условии последующей доработки проекта.
Главная идея проекта-победителя – это люди. А также ответственная громада, которая не боится принимать решения и брать на себя ответственность для достижения качественных изменений в городе.
Идея будет воплощена в жизнь на территории возле гостиницы «Турист» (угол ул. Центрального и ул. Генерала Карпенко).
«Предлагаю установить слово МЫ. Это подчеркнет значимость общины в жизни города. МЫ способны изменить город к лучшему. МЫ ответственные за свою территорию. Вместе МЫ можем больше! Такой арт-объект может стать выгодным стартом для внедрения бренда города «НИКОЛАЕВ - это МЫ!», - говорит о своей идее Роман Дорошенко.
Вторая идея - проект творческого тандема Дарьи Заславской и Дмитрия Дырды в виде скульптуры корабля «Святой Николай», который превращается в голубя мира.
«Основным источником вдохновения послужило желание отобразить ассоциации на восприятие Николаева. Корабли, якоря, птицы над рекой, чистое мирное небо... Инсталляция должна нести объяснения этих значений - корабль (символ города) и голубь (символ мира, чистоты, любви). С одной стороны - силуэт корабля «Святой Николай» в ореоле, на который указывают волны. Он направлен на юг Украины в Черное море. С другой - силуэт голубя, летящего над рекой, «укрытого» и «защищенного» под месяцем. Уникальным в данном объекте является то, что по сути, это статичная фигура, которая хорошо просматривается, и создает динамику, перетекая из одного образа в другой, при движении вокруг объекта», - объясняют замысел скульптуры Дарья Заславская и Дмитрий Дырда.
К сожалению, из-за нехватки времени и финансирования этот проект не успевают реализовать в этом году. Однако, концепция может быть взята за основу начала благоустройства и реконструкции части бульвара проспекта Центрального.
Всего на конкурс подано 12 вариаций предполагаемого памятного знака к юбилею города от 10 дизайнеров, архитекторов и художников. Все автора имели возможность «вживую» презентовать идею своего проекта.
С представленными предложениями можно ознакомиться по ссылке:http://bit.ly/2NodOok
В представленных работах чаще всего обыгрывается стилистика моря, портовой инфраструктуры и яхтенного спорта. Также есть отсылки к истории города со времен чумацкого пути и до появления первой судостроительной верфи. Однако есть и те, которые отсылают нас к будущему или апеллируют к городской общине. Есть и совершено оригинальные решения. Например, арт-объект «якоря-мечты», которые тянутся в небо.
Автора проектов-победителей получат денежную премию в сумме 10 000 грн.
Представить свои работы могли все желающие - как авторские коллективы специалистов и одиночные специалисты, практикующие свою деятельность в сфере архитектуры, градостроительства, дизайна и скульптуры, так и любители.