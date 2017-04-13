«Небесное и земное»: в Николаеве открылась выставка Андрея Антонюка

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Выставка не случайно открылась именно в эти весенние дни: четыре года назад, 16-го апреля 2013 года народный художник Украины Андрей Антонюк ушел из жизни. Огромный творческий мир, который он оставил после себя, продолжает излучать особую, сильную энергетику. Его полотна не оставляют равнодушным и притягивают к себе людей. Каждый может найти в картинах Андрея Антонюка что-то свое, уверен сын мастера Даниил Антонюк. Говоря о его особом восприятии, отмечает Даниил Антонюк, то, оно более субъективное, чем у остальных.

Представленные на выставке работы в основном хранятся в семейном собрании родственников Андрея Антонюка. Но также есть картины, взятые из частной коллекции.

Выставка носит название «Небесное и земное». Строчка взята из поэзии большого друга Андрея Антонюка – поэта Дмитрия Креминя.

Познакомиться с работами народного художника Украины Андрея Антонюка николаевцы могут в выставочном зале городского дворца культуры и искусств. Выставка действует до 25-го апреля.

Автор: Карина Новикова.