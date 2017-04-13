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Новости Искусство «Небесное и земное»: в Николаеве открылась выставка Андрея Антонюка

«Небесное и земное»: в Николаеве открылась выставка Андрея Антонюка

13 Апреля 2017
Искусство
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antonuk kartina
Экспозиция приурочена к годовщине смерти мастера.  И в то  же время посвящается празднику Пасхи. Ведь в течение всей жизни своим творчеством Андрей Антонюк отстаивал главные христианские ценности: такие как вера, любовь и семья.

Выставка не случайно открылась именно в эти весенние дни: четыре года назад, 16-го апреля 2013 года народный художник Украины Андрей Антонюк ушел из жизни. Огромный творческий мир, который он оставил после себя, продолжает излучать особую,  сильную энергетику. Его полотна не оставляют равнодушным  и притягивают к себе людей. Каждый может найти в картинах Андрея Антонюка что-то свое, уверен сын мастера Даниил Антонюк. Говоря о его особом восприятии, отмечает Даниил Антонюк, то, оно более субъективное, чем у остальных.

Представленные на выставке работы в основном хранятся в семейном собрании родственников Андрея Антонюка. Но также есть картины, взятые из частной коллекции.

Выставка носит название  «Небесное и земное». Строчка взята из поэзии большого друга Андрея Антонюка – поэта Дмитрия Креминя.

 Познакомиться с работами народного художника Украины Андрея Антонюка николаевцы могут в выставочном зале городского дворца культуры и искусств. Выставка действует до 25-го апреля. 

Автор: Карина Новикова.

 

 

 

 

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