Музыка объединяет: николаевцев приглашают на Фестиваль классической музыки Цинандали (Грузия)

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В течение 15 дней в небольшом кахетинском поселке Цинандали, которое славится своими многовековыми винодельческими традициями, состоится 30 концертов оркестровой и камерной музыки, сольных концертов и оперы. В фестивале примут участие десятки звезд мирового уровня.

Фестиваль Цинандали начат по инициативе государственного и частного секторов - Национальной администрации туризма и компании Silk Road Group. Меморандум о сотрудничестве был подписан в январе 2017 года. Учредителями Tsinandali Festival стали основатель фестиваля в швейцарском Вербье (Verbier) Мартин Энгстрем, его соратник, генеральный директор Израильского филармонического оркестра Ави Шошанна и грузинский бизнесмен и филантроп Георгий Рамишвили.

Генеральным директором фестиваля является известный в Грузии режиссер Давид Сакварелидзе, художественный руководитель - Джанандреа Нозеда, итальянский дирижер, сейчас музыкальный директор Национального симфонического оркестра США (в 2021 году он займет должность музыкального директора Цюрихского оперного театра).

Специально для фестиваля в Цинандали были построены музыкальная зал, рассчитанный на 900 гостей, гостиница на 60 номеров, открытый амфитеатр, библиотека и вся соответствующая инфраструктура. В рамках проекта в городе также создана международная музыкальная академия, при которой уже существует молодежный оркестр из 60 человек.

Билеты на все концерты фестиваля Цинандали уже доступны в продаже онлайн, на сайте TKT.ge