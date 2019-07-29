«Мир моими глазами» - необычная выставка арт-фото-графических объектов польского фотохудожника

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Арт-фото-графические объекты, основой которых является фотография. Именно так характеризует свои работы поляк Богдан Взятек. На своих картина художник, как правило, изображает пейзажи и архитектуру. Любит фотографировать и маленькие сакральные объекты: кресты, часовни, фигуры и памятники на религиозную тематику, которые сохранились в польских селах. Свое настроение мастер передает благодаря авторской технике обработки фотографий. По словам художника, применение некоторых программ позволяет с помощью света и форм превратить фотографию в картину.

Выставка открылась в Николаеве при поддержке Генерального консульства Республики Польша. Ее цель - познакомить украинцев с творчеством польского художника и укрепить дружеские отношения между государствами.

Выставка будет действовать в выставочном зале городского дворца культуры и искусств до 4 августа.