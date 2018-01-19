Мир флоры и фауны Инны Данченко

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Картина или черно-белая фотография? Глядя на работы Инны Данченко, созданные из тополиного пуха, не сразу понимаешь, что перед тобой. Мастерица очень реалистично изобразила различных животных - как то кошек, обезьян, лошадей. Есть портреты людей. С тополиным пухом Инна работает по своей, уникальной, технологии. Процесс весьма кропотливый, требует усидчивости.

«Берется бархатная бумага черная. И на нее пинцетиком я наношу тополиный пух. А потом просто скальпелем или ножичком его разношу, как бы растушевываю. Пух крепится без клея, отлично прилипает к бархатной бумаге и получается картина. Сидишь и по пушиночке разравниваешь, чтобы все было ровно, красиво», - рассказывает мастерица.

В своем творчестве Инна Данченко использует не только тополиный пух. Красивые и завораживающие работы получаются из листьев, цветов и других природных материалов. Мастерица отдает предпочтение тем, которые со временем не меняют свой цвет. Работы создаются без красок или карандашей.

Используются сухие листья. Также цветы, береста, соломка, водоросли. Еще очень востребованный материал – это засушенная кожура бананов. Этот материал дает темный цвет и используется практически в каждой работе», - рассказывает мастерица.

Ошибаной Инна Данченко занимается давно. Принимает участие в конкурсах и выставках картин из природных материалов. Является членом международной гильдии прессованной флористики США и международного общества искусства прессованной флористики Японии. Многие ее картины находятся в частных коллекциях Японии, Кореи, США, Италии, Германии.

«Я еще с детства знала, что можно брать листочки, цветочки и создавать такие картины. Но серьезно этим заниматься я стала немножко позже. Мне просто интересно стало – а можно такими как бы несерьезными материалами сделать что-то красивое, настоящую картину. Оказалось что действительно можно. Даже вот тополиным пухом можно рисовать как карандашами, как красками», - говорит Ирина.

Вместе с картинами из природных материалов мастерица представила вышитые работы. Сюжеты разные, но в основном преобладают животные - волки, тигры, львы, лисицы. Всего, в рамках своей выставки мастерица предлагает вниманию николаевцев более 40 работ.

Карина Новикова.