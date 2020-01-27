Миллион статей ко дню рождения украинской "Векипедии": в Николаеве молодежи рассказали, как стать автором онлайн-энциклопедии

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8-й по популярности сайт в Украине в прошлом году посмотрели более 707 млн. посетителей. В целом новая статья в украинской "Википедии" появляется каждые 5 минут. Несмотря на это, говорит заведующая отделом документов и научных исследований по вопросам краеведения НОУНБ Анна Трокай, пробелов и неосвещенных тем еще много. Например, на Николаевщине недостаточно проработана тема памятников. Чтобы «красных ссылок» оставалось как можно меньше, уже второй раз областная библиотека присоединилась к викимарафону. Своим опытом как писать и редактировать статьи с потенциальными авторами этот раз делился опытный википедист Олег Граченко. На украинской "Википедии" он с 2017 года и на сегодня является автором большого количества статей на темы нанотехнологий, робототехники, космоса и авиации.

В ходе викитренинга потенциальным авторам рассказали, как и где можно зарегистрироваться и попробовать свои силы в работе с онлайн-энциклопедией. Объяснили, что материалы можно выбрать из списков «красных ссылок» - статей, которых не хватает в онлайн-энциклопедии. Для участия в акции также необязательно писать статью именно в дни проведения викимарафона: ее текст подготовить заранее, а уже опубликовать во время акции.

Самые активные участники получат сувениры с логотипом украинской "Википедии".