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Новости Искусство "Между нами небо": в Николаевском городском выставочном зале открылась выставка семьи Маркитан

"Между нами небо": в Николаевском городском выставочном зале открылась выставка семьи Маркитан

20 Января 2020
Искусство
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2020-01-20-nebo
Живопись, графика, авторская кукла. Их персонажи живут, движутся в воздухе, бегут, прыгают, летят - стремятся в небо. "Между нами небо", именно так называется выставка семьи Маркитан, которая открылась в городском выставочном зале. 4 года назад в музее им. В.Верещагина состоялась первая совместная выставка семьи художников. И уже 2,5 года эту семью разделяет небо. Летом 2017 года Алексея Маркитана не стало. Впрочем художник продолжает жить в своих полотнах, в воспоминаниях родных и друзей. Именно с мыслями о нем жена и дочь - Елена и Александра Маркитан - организовали выставку.

Александра в экспозиции представляет себя уже не как график, а скорее живописец. Основа ее большинства картин (на выставке их 17) - элементы пейзажа, условное пространство. Персонажами являются небо и вода, в различных цветовых и эмоциональных проявлениях, а также время, которое никому не подвластно.

В то же время авторские куклы Елены Маркитан - или ангелы, или мифические существа, или другие персонажи, взгляды которых направлены вверх - в небо, или наоборот оттуда - на землю. Есть на выставке 2 новых работы - "Королева бабочек" и "Парадный портрет". Хотя большинство кукол ранее уже экспонировались и успели полюбиться зрителям.

Глубокое и безгранично, как творческая фантазия художника. Небо окружает тех, кто живет не только земными заботами и радостями. Оно способно как разъединить так и совместить людей. "Между нами небо" - подборкой работ семьи Маркитан в городском выставочном зале посетители могут полюбоваться до 26 января.

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