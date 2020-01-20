"Между нами небо": в Николаевском городском выставочном зале открылась выставка семьи Маркитан

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Александра в экспозиции представляет себя уже не как график, а скорее живописец. Основа ее большинства картин (на выставке их 17) - элементы пейзажа, условное пространство. Персонажами являются небо и вода, в различных цветовых и эмоциональных проявлениях, а также время, которое никому не подвластно.

В то же время авторские куклы Елены Маркитан - или ангелы, или мифические существа, или другие персонажи, взгляды которых направлены вверх - в небо, или наоборот оттуда - на землю. Есть на выставке 2 новых работы - "Королева бабочек" и "Парадный портрет". Хотя большинство кукол ранее уже экспонировались и успели полюбиться зрителям.

Глубокое и безгранично, как творческая фантазия художника. Небо окружает тех, кто живет не только земными заботами и радостями. Оно способно как разъединить так и совместить людей. "Между нами небо" - подборкой работ семьи Маркитан в городском выставочном зале посетители могут полюбоваться до 26 января.