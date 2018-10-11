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Телерадиокомпания Сатурн

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Новости Искусство Мастерица из Братского района Любовь Садовская представила на суд николаевцев свои вышитые картины

Мастерица из Братского района Любовь Садовская представила на суд николаевцев свои вышитые картины

11 Октября 2018
Искусство
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2018-10-11-vishivka
В Николаевском областном краеведческом музее в среду, 10 октября, открылась персональная выставка вышитых картин Любви Садовской. Экспозицию подготовили в рамках четвертого выставочного цикла «Новые имена Николаевщины». Цель проекта - поддержка художников-любителей области.

Мастер Любовь Садовская родилась в талантливой семье. Бабушки еще в детстве привили девушке любовь к украинской культуре. Они и научили ее вышивать. Свои работы Любовь выполняет в традиционных техниках. Вышивает цветы, пейзажи, портреты крестиком и бисером. Предпочтение отдает яркой цветовой гамме. Одно из увлечений мастера - вышивка картин на тему материнства.

Любовь Садовская уже не первый раз принимает участие в выставках. За ее плечами победы на I Всеукраинском фестивале «Мой родной край» и областном смотре семейного творчества «Семейные споры». Впервые работы вышивальщицы отметили еще восемь лет назад на районном конкурсе. С2017 года Любовь – член областного творческого объединения «Прибужье».

Организаторами выставки стали народное творческое объединение «Прибужье» и Николаевский областной центр народного творчества. Посмотреть и оценить работы молодой художницы все желающие смогут в течение трех недель в выставочном зале Николаевского областного краеведческого музея.

Алина Сидорова.

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