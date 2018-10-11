Мастерица из Братского района Любовь Садовская представила на суд николаевцев свои вышитые картины

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Мастер Любовь Садовская родилась в талантливой семье. Бабушки еще в детстве привили девушке любовь к украинской культуре. Они и научили ее вышивать. Свои работы Любовь выполняет в традиционных техниках. Вышивает цветы, пейзажи, портреты крестиком и бисером. Предпочтение отдает яркой цветовой гамме. Одно из увлечений мастера - вышивка картин на тему материнства.

Любовь Садовская уже не первый раз принимает участие в выставках. За ее плечами победы на I Всеукраинском фестивале «Мой родной край» и областном смотре семейного творчества «Семейные споры». Впервые работы вышивальщицы отметили еще восемь лет назад на районном конкурсе. С2017 года Любовь – член областного творческого объединения «Прибужье».

Организаторами выставки стали народное творческое объединение «Прибужье» и Николаевский областной центр народного творчества. Посмотреть и оценить работы молодой художницы все желающие смогут в течение трех недель в выставочном зале Николаевского областного краеведческого музея.

Алина Сидорова.