20Января2020

Телерадиокомпания Сатурн

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"Люди выдержали, не выдержал бетон": в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Донецкого аэропорта
Новости Искусство "Люди выдержали, не выдержал бетон": в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Донецкого аэропорта

"Люди выдержали, не выдержал бетон": в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Донецкого аэропорта

20 Января 2020
Искусство
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2020-01-20-rekwiem
"Люди выдержали, не выдержал бетон". В Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Международного аэропорта «Донецк». Его оборона продолжалась 242 дня: с 26 мая 2014 до 22 января 2015 года. Бои завершились после полного разрушения всех терминалов аэропорта. Аналогичные мероприятия, цель которых - почтить подвиг «Киборгов», 20 января прошли во всех украинских городах, где есть действующие аэропорты.

В Николаеве на Соборной площади сводный оркестр Николаевского гарнизона - всего 80 военнослужащих, представляющие различные рода войск, дали концерт-реквием в память защитников аэропорта.

К акции присоединились жители Николаева, военнослужащие. Пришли на мероприятие и непосредственные защитники Донецкого аэропорта - те, кто прошел 242 дня ада и выстоял.

Общаясь с киборгами, в Николаевском гарнизоне подобрали репертуар для концерта-реквиема. Всего 5 композиций, среди которых песня "Слава Украине", авторства николаевского композитора Татьяны Яровой, а также "Марш новой армии", который считается неофициальным гимном Вооруженных сил Украины.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память Героев, отдавших свою жизнь за Украину, и возложили цветы к мемориалу «Струны памяти».

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