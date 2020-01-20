"Люди выдержали, не выдержал бетон": в Николаеве состоялся концерт-реквием, посвященный 5-летию обороны Донецкого аэропорта

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В Николаеве на Соборной площади сводный оркестр Николаевского гарнизона - всего 80 военнослужащих, представляющие различные рода войск, дали концерт-реквием в память защитников аэропорта.

К акции присоединились жители Николаева, военнослужащие. Пришли на мероприятие и непосредственные защитники Донецкого аэропорта - те, кто прошел 242 дня ада и выстоял.

Общаясь с киборгами, в Николаевском гарнизоне подобрали репертуар для концерта-реквиема. Всего 5 композиций, среди которых песня "Слава Украине", авторства николаевского композитора Татьяны Яровой, а также "Марш новой армии", который считается неофициальным гимном Вооруженных сил Украины.

Участники мероприятия минутой молчания почтили память Героев, отдавших свою жизнь за Украину, и возложили цветы к мемориалу «Струны памяти».