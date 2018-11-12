Купи картину и помоги больным детям

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Right arrow key Close Содействие детям» совместно с художниками проводит благотворительную выставку-продажу картин. Полученные средства, традиционно потратят на приобретение необходимого оборудования для отделения нефрокардиологии областной детской больницы. Акция продлится с 14 по 18 ноября в Выставочном зале городского дворца культуры и обещает участникам ряд сюрпризов, об этом организаторы благотворительной выставки рассказали в ходе пресс-конференции.

Ежегодно в отделении нефрокардиологии областной детской больницы помощь получают около 1200 маленьких пациентов с заболеваниями сердца. Чтобы помочь отделению приобрести необходимое оборудование три года назад фонд «Содействие детям» совместно с художниками начал благотворительную выставку-продажу картин. В этом году организаторы решили отказаться от формата аукциона.

Все полученные средства, традиционно потратят на приобретение необходимого оборудование.

Всех, кто хочет приобрести картину и тем самым увеличить шансы детей с больным сердцем на выздоровление с 14 по 18 ноября в 16:00 ждут в Выставочном зале городского дворца культуры.