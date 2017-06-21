Телерадиокомпания Сатурн

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Right arrow key Close В Николаеве стартовал конкурс под названием «Николаевский Наполеон». В его рамках планируется определить рецепт торта, который станет сладким символом нашего города. По условиям, им должен быть видоизмененный на авторское усмотрение торт «Наполеон». К слову, кулинарный конкурс по определению торта-символа Николаева планировали реализовать еще два года назад, но не получилось. Возможно, теперь организаторам это удастся.

Перед конкурсом организаторы провели опросы среди горожан и определили, какой торт они любят больше всего. Оказалось – «Наполеон». Поэтому, по условиям конкурса, сладким символом Николаева должен стать торт на его основе.

Торт должен отличаться от классического «Наполеона» одной или двумя авторскими прослойками. Он может быть круглыми или квадратными, не должен терять форму при транспортировке. Иметь вес от 1 до 2 кг и срок годности не менее 3-х дней при температуре +5 градусов. В торте не должно быть сложных ингредиентов, которые нельзя приобрести в Николаеве.

Прием рецептов уже открыт и продлится до 30 августа. Финал состоится 2-го сентября. Будет выбрана тройка лучших. То кондитерское изделие, которое займет первое место, получит право называться сладким символом города Николаева.

Форма заявочного листа:

ФИО автора/название и ФИО членов творческого коллектива

Рецепт (пошаговая инструкция)

Состав продуктов и ингредиентов (вплоть до каждого грамма)

Фото/видео изделия

Фото автора/творческого коллектива

Краткая информация об авторе/творческом коллективе

Контактные данные: населенный пункт, телефон, аккаунт в соцсети, e-mail

Подать заявочный лист в электронном виде: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript , по почте заказным письмом: ресторан «Львівські пляцки в Миколаєві» (г.Николаев, ул.Соборная, 6) или в «Дом рекламы «Башня» (г.Николаев, пр.Центральный, 87)).

Новости проекта можно прочитать здесь: www.facebook.com/niknapoleon

«Так как конкурс - достаточно серьезный, призы у нас тоже достаточно серьезные. За третье место у нас предусмотрен денежный приз в размере 3 тыс. грн. За второе место мы дарим профессиональный планетарный миксер. И за первое место мы дарим путевку на двоих в Египет», - рассказал соорганизатор конкурса «Николаевский Наполеон» Олег Чередниченко.

В состав жюри конкурса «Николаевский Наполеон» вошли как профессионалы, так и политики, деятели культуры, журналисты. В частности, среди них числится мэр Александр Сенкевич, народные депутаты от Николаевщины. Возглавит судейскую коллегию известный одесский ресторатор Савелий Либкин. Он является соорганизатором аналогичного конкурса в Одессе, по итогам которого символом этого города стал торт «Фонтан».

Карина Новикова.