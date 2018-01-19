«Как я неожиданно сам для себя стал ювелиром»: первый творческий вечер Сергея Рослякова

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

1992 год. Советский Союз канул в лету. Украина обрела независимость. В это непростое, но интересное время перемен, вспоминает Сергей Росляков, многие художники пытались попробовать себя в чем-то новом, неизведанном. Для Сергея Николаевича таким ноу-хау стало ювелирное дело. Методом проб и ошибок родилось первое маленькое произведение искусства – перстень с камнем «тигровый глаз», который ныне красуется на пальце жены мастера.

Сергею Николаевичу на память о его работах остались разве что фотографии. Да и они отражают лишь маленькую часть всех изготовленных за четверть века украшений. Перстни, серьги, браслеты, ожерелья, кулоны, гривны – каждая работа создана с душой и в единственном экземпляре. Во многих украшениях можно увидеть сердолик. Этот камень, сознается Сергей Росляков – его любимый.

К слову, в 2013 году Сергей Росляков был награжден Мемориальным фондом Карла Фаберже орденом за заслуги в развитии ювелирного искусства. Впрочем, как истинно творческих человек, изготовлением украшений Сергей Николаевич не ограничивается. В частности в экспозиции представлена его живописная работа, также созданная в 91-93 годах.

К слову, по инициативе директора музея им. Верещагина Сергея Рослякова и благодаря финансовой поддержке Николаевского глиноземного завода с 2001 года в музее реализуется программа «Возрождение шедевров». Проект, который позволяет восстановить и сохранить произведения искусства для будущих поколений.

Сегодня Сергей Росляков как ювелирных дел мастер взял творческий перерыв и, в качестве директора, занимается развитием музея имени В.Верещагина. В то же время молодым ювелирам художник советует отказаться от штампов, проявлять больше фантазии и творить с душой. Ведь именно в этом заключается главный секрет успеха.