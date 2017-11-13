14Ноября2017

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
Местные бюджеты Николаевщины получили 552 млн. грн. платы за землю
Новости Искусство «Жизнь сквозь творчество»: в Николаеве проходит первая персональная выставка мастерицы ТО «Прибужье» Натальи Мазур

«Жизнь сквозь творчество»: в Николаеве проходит первая персональная выставка мастерицы ТО «Прибужье» Натальи Мазур

13 Ноября 2017
Искусство
  • Печать

2017-11-13-mazur
На суд зрителей Наталья Мазур представила больше трех десятков работ. Это ее первая персональная выставка. «Жизнь сквозь творчество» - так называется экспозиция, основу которой составляют тканые гобелены.  В работах Натальи отражаются различные события из жизни, ее мысли и переживания.

Очень вдохновляет мастерицу семья. Одну из работ она создала, чтобы порадовать мужа – любителя рыбалки: сначала появились керамические рыбки, затем тканый из лоскутков фон.

Автора волнует не только личное, но и то, что происходит в масштабах страны. Реакцией на последние события в Украине стал гобелен «Слеза матери».

Центральное место на выставке занимает работа под названием «Ярмарка», в которой с помощью лиц людей и орнаментов изображаются различные части Украины. При этом главный посыл произведения состоит в том, что разнообразие не мешает целостности и единству.

Выставка Натальи Мазур в Николаевском областном краеведческом музе будет представлена до 4 декабря.

Карина Новикова.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.