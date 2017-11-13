«Жизнь сквозь творчество»: в Николаеве проходит первая персональная выставка мастерицы ТО «Прибужье» Натальи Мазур

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Очень вдохновляет мастерицу семья. Одну из работ она создала, чтобы порадовать мужа – любителя рыбалки: сначала появились керамические рыбки, затем тканый из лоскутков фон.

Автора волнует не только личное, но и то, что происходит в масштабах страны. Реакцией на последние события в Украине стал гобелен «Слеза матери».

Центральное место на выставке занимает работа под названием «Ярмарка», в которой с помощью лиц людей и орнаментов изображаются различные части Украины. При этом главный посыл произведения состоит в том, что разнообразие не мешает целостности и единству.

Выставка Натальи Мазур в Николаевском областном краеведческом музе будет представлена до 4 декабря.

Карина Новикова.