«Искусство на теле»: николаевцы «набили» татуировки с героями картин музея

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По словам организаторов, это самый необычный способ привлечения внимания к музею и его огромной коллекции.

«Мы хотели приблизить художественные шедевры, хранящиеся в музейной коллекции, как можно ближе к современной молодежи. Распространить, размножить оригинальные работы. Придать им массовый характер использования. Будь-то термо кружка с горячим чаем, еко-сумка на пляже, блокнот для ежедневных записей, стикер на рабочем ноутбуке. И все это с изображением «осовремененных» музейных картин.В то же время, тату-культура уже давно стала массовым явлением. Сегодня это форма современного искусства и визуальный язык для более широкой аудитории. И мы просто не могли упустить из виду такую возможность. Думаю, у нас получись», - рассказывает Евгений Гомонюк, менеджер проекта.

Первыми моделями для такого эксперимента стали николаевцы, откликнувшиеся на призыв в социальных сетях. Снялись в фотосессии с тату и сами организаторы. Makeup: Люся Лисицина.

Прообразами тату стали оригинальные художественные работы: «Купальщица» (ХІХ в.) неизвестного художника, «Портрет Владимира Сергеевича Голицына» художника Дамон-Ортолани Джованни Баттиста, «Портрет Ольги Рыбаковой в детстве» (1923 г.) художницы Зинаиды Серебряковой, «Портрет неизвестной» (XIX в.) художника Евгения Плюшара, «Портрет Профессора Константина Владимировича Снегирева» (1922 г.) художника Сергея Малютина и другие.

Промо фотосессия с татуировками стала финальною частью проекта «Трансформация художественного музея в современный культурный хаб», который реализует КУ «Агентство развития Николаева» при поддержке Украинского культурного фонда.