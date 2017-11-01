«Иностранные консульства в Николаеве (1869-1917 годы)»: в областном архиве проходит выставка документов иностранных консульств

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Во второй половине 19- начале 20 века в Николаева были налажены тесные торгово-экономические отношения со многими иностранными государствами. В частности до 1917 года в городе работало 17 консульств. Документы, рассказывающие о дипломатической жизни дореволюционного Николаева, сегодня хранятся в областном государственном архиве. Чтобы с этой информацией могли познакомиться горожане, в частности студенты-международники, сотрудники архива инициировали тематическую выставку «Иностранные консульства в Николаеве». Экспозицию организовали за 2 недели, хотя, рассказывает директор госархива Лариса Левченко, подготовительная работа длилась намного дольше.

Как свидетельствуют архивные документы, в 1869 году первым в Николаеве открылось консульство Бельгии. В целом, рассказывает представитель посольства Бельгии Винсент Перрот, в конце 19 века его страна была представлена на юге Украины 120-ю кампаниями. Часть из них действовала на территории нынешней Николаевщины и оказывали большое влияние на развитие региона.

После революции 1917 года Николаев стал «закрытым, посещать город иностранцам запретили. Консульства ликвидировали. Все наработки были утрачены. За прошедшие 100 лет ничего не изменилось - сегодня в городе нет ни одного дипломатического представительства. Хотя областные чиновники уверены – основания для их открытия в Николаеве есть.

В помещении госархива выставка «Иностранные консульства в Николаеве» будет работать в течение шести месяцев. Дале экспозицию планируют превратить в постоянно действующую и разместить в здании по ул. Театральной, 43.