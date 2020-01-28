FREE & АRТ: в Николаеве открылась выставка журналиста Романа Сущенко

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Роман Сущенко находился в Российской тюрьме в течение 1070 дней и все это время он рисовал пейзажи, натюрморты и др. Сначала рисовал тем, что было доступно: кетчупом, стиральным порошком, свекольным соком, киселем, шариковой ручкой и привычным карандашом. Вместо кистей использовал спички и ушные палочки. Позже посол подарил Роману краски и пастель.

По словам журналиста, он не профессиональный художник, но рисование помогло ему выжить в заключении. Среди представленных работ особого внимания заслуживает серия рисунков, которую Роман Сущенко, вместе с письмами, адресовал своему сыну Максиму.

Николаев стал первым городом в Украине, где открылась выставка рисунков Романа Сущенко. К тому же, журналист лично побывал на открытые. С городом корабелов его связывают воспоминания юности, ведь именно здесь он проходил военную службу.

Инициатором выставки стал директор тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко. По его словам, с Романом Сущенко он был знаком еще до войны.

В течение нескольких дней николаевцы смогут посмотреть и оценить работы журналиста.