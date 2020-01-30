Фотографии, которые остаются в памяти на всю жизнь: в Николаеве открылась выставка "Южный альбом-2020"

ортреты, пейзажи, жанровые и стрит-фотографии - итоговая выставка союза фотохудожников Николаевщины "Южный альбом-2020" в Галерее искусств областного института последипломного педагогического образования в этом году стала особенной и по разножанровости представленных работ, и по количеству участников - их всего 20. Есть немало молодых художников, есть гости из других городов. Конечно, свои работы представили и мэтры.
Художник Международной федерации фотографического искусства (AFIAP) Александр Нарожный предоставил 4 фотографии, сделанные в последние годы. К фотографии мастер вернулся после длительного перерыва и теперь наверстывает упущенное.
Его коллега заслуженный художник Международной федерации фотографического искусства (EFIAP) Владимир Кисель предоставил на выставку фотографии с пейзажами любимого места - Кинбурнской косы. Кстати все фотографии сделаны стареньким "Зенитом" и исключительно на пленку. Мастер не против "цифры", просто считает, что современные технологии отучили людей думать.
С тем, что засилье цифровых технологий вредит фотоискусству, соглашается и председатель Николаевской областной организации НСФХУ Ирина Гузий. Впрочем фотограф уверена - для профессиональной фотографии всегда будет место. Ведь есть ширпотреб, но есть и фотографии, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Работами членов союза фотохудожников Николаевщины в Галерее искусств института последипломного педагогического образования можно полюбоваться до конца февраля.