Фестиваль «Мельпомена на Николаевщине»: в воскресенье полтавчане представили зрителям спектакль «Женщины»

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Героини этой истории – подруги. Журналистка, бывший архитектор, а ныне домохозяйка, майор полиции, начальник управления развития банка, врач и бывшая балерина. Каждая со своим характером, историей, привычками. Женщины обсуждают различные темы, отдыхают, шутят, поддерживают друг друга, обижаются. Смех и слезы - все как в жизни. И хотя декорация в течение спектакля не менялась, актерам удавалось удерживать внимание зрителя и заставить публику живо реагировать на происходящее.

«Женщины» - спектакль относительно новый, ему нет и года. Премьера состоялась 30 сентября 2017-го. Постановкой занималась режиссер из Грузии Цицино Кобиашвили, с которой уже не первый раз сотрудничает полтавский театр. Яркий актерский ансамбль, много юмора и иронии, близкие, жизненные темы – все это не оставило зрителей равнодушными. К слову, даже «нелетная» дождливая погода не помешала им прийти в этот день на спектакль.

По традиции, участникам вручили диплом и памятные подарки.

Карина Новикова.