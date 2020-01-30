Фестиваль американского кино «Независимость» в Николаеве

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Документальная программа юбилейного Фестиваля американского кино включает разнообразную подборку лент на актуальные социальные темы.

Вход на все события и встречи документальной программы - СВОБОДНЫЙ.

В частности, гости «Независимости» смогут посмотреть следующие картины:

«Стена Рассвета» - о преодолении непреодолимой 900-метровой скалы в национальном парке «Йосемити» в Калифорнии - Стены Рассвета - двумя американскими скалолазами;

«РБГ Жизнь иконы правосудия» - о пути известной 85-летней судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург от обычной правозащитницы до современной поп-иконы.

«Будем соседями?» - о ведущем детского шоу мистере Фреде Роджерсе, которого с детства знают едва ли не все американцы;

«Эрни и Джо: кризисные копы» - о двух техасских офицерах полиции, которые взялись помочь изменить отношение полиции к вызовам, связанным с психическим здоровьем.

«Квинси» - о жизни и карьере музыканта Квинси Джонса.

9 февраля в 16:00 в Муниципальной выставочном зале (ул. Никольская, 54 - вход с ул. Соборная) документальный фильм «Ноль процентов» в Николаеве лично представит автор ленты Тим Скусен, который станет гостем фестиваля. После показа с ним состоится обсуждение и Q&A. Том имеет значительный опыт в кинопродукции и ряд фестивальных наград, среди которых приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охаи и др. Его работа «Ноль процентов» - это инсайдерский взгляд на программу высшего образования в тюрьме строгого режима.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Подробная информация о фильмах программы - aiffua.com

Организаторы фестиваля в Николаеве: Агентство развития Николаева и Платформа MY ART.

Агентство развития Николаева