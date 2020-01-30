Фестиваль американского кино «Независимость» в Николаеве

тные показы документальных фильмов, громкие фестивальные хиты и встречи с режиссерами - все это входит в программу юбилейного 10-го кинофестиваля «Независимость», который пройдет с 9 по 11 февраля в Николаеве в Муниципальной выставочном зале при поддержке Посольства США в Украине.
Документальная программа юбилейного Фестиваля американского кино включает разнообразную подборку лент на актуальные социальные темы.
Вход на все события и встречи документальной программы - СВОБОДНЫЙ.
В частности, гости «Независимости» смогут посмотреть следующие картины:
- «Стена Рассвета» - о преодолении непреодолимой 900-метровой скалы в национальном парке «Йосемити» в Калифорнии - Стены Рассвета - двумя американскими скалолазами;
- «РБГ Жизнь иконы правосудия» - о пути известной 85-летней судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург от обычной правозащитницы до современной поп-иконы.
- «Будем соседями?» - о ведущем детского шоу мистере Фреде Роджерсе, которого с детства знают едва ли не все американцы;
- «Эрни и Джо: кризисные копы» - о двух техасских офицерах полиции, которые взялись помочь изменить отношение полиции к вызовам, связанным с психическим здоровьем.
- «Квинси» - о жизни и карьере музыканта Квинси Джонса.
9 февраля в 16:00 в Муниципальной выставочном зале (ул. Никольская, 54 - вход с ул. Соборная) документальный фильм «Ноль процентов» в Николаеве лично представит автор ленты Тим Скусен, который станет гостем фестиваля. После показа с ним состоится обсуждение и Q&A. Том имеет значительный опыт в кинопродукции и ряд фестивальных наград, среди которых приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охаи и др. Его работа «Ноль процентов» - это инсайдерский взгляд на программу высшего образования в тюрьме строгого режима.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Подробная информация о фильмах программы - aiffua.com
Организаторы фестиваля в Николаеве: Агентство развития Николаева и Платформа MY ART.
Агентство развития Николаева