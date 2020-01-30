30Января2020

Телерадиокомпания Сатурн

Новости одной строкой:
В мэрии презентовали проекты общественных организаций, которые участвуют в конкурсе и могут получить финансовую поддержку и...
Новости Искусство Фестиваль американского кино «Независимость» в Николаеве

Фестиваль американского кино «Независимость» в Николаеве

30 Января 2020
Искусство
  • Печать

2020-01-30-kino
Бесплатные показы документальных фильмов, громкие фестивальные хиты и встречи с режиссерами - все это входит в программу юбилейного 10-го кинофестиваля «Независимость», который пройдет с 9 по 11 февраля в Николаеве в Муниципальной выставочном зале при поддержке Посольства США в Украине.

Документальная программа юбилейного Фестиваля американского кино включает разнообразную подборку лент на актуальные социальные темы.

 Вход на все события и встречи документальной программы - СВОБОДНЫЙ.

В частности, гости «Независимости» смогут посмотреть следующие картины:

  • «Стена Рассвета» - о преодолении непреодолимой 900-метровой скалы в национальном парке «Йосемити» в Калифорнии - Стены Рассвета - двумя американскими скалолазами;
  • «РБГ Жизнь иконы правосудия» - о пути известной 85-летней судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург от обычной правозащитницы до современной поп-иконы.
  • «Будем соседями?» - о ведущем детского шоу мистере Фреде Роджерсе, которого с детства знают едва ли не все американцы;
  • «Эрни и Джо: кризисные копы» - о двух техасских офицерах полиции, которые взялись помочь изменить отношение полиции к вызовам, связанным с психическим здоровьем.
  • «Квинси» - о жизни и карьере музыканта Квинси Джонса.

9 февраля в 16:00 в Муниципальной выставочном зале (ул. Никольская, 54 - вход с ул. Соборная) документальный фильм «Ноль процентов» в Николаеве лично представит автор ленты Тим Скусен, который станет гостем фестиваля. После показа с ним состоится обсуждение и Q&A. Том имеет значительный опыт в кинопродукции и ряд фестивальных наград, среди которых приз за лучшую режиссуру в Лас-Вегасе, Брекеринджи, Уэйли, Арлингтон, Охаи и др. Его работа «Ноль процентов» - это инсайдерский взгляд на программу высшего образования в тюрьме строгого режима.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Подробная информация о фильмах программы - aiffua.com

Организаторы фестиваля в Николаеве: Агентство развития Николаева и Платформа MY ART.

Агентство развития Николаева

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

﻿© 2012 Телерадиокомпания Сатурн. Все права защищены.