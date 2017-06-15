Дошкольники Корабельного района присоединилась к месячнику защиты рек и водоемов

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– Мы очень рады, что у нас есть возможность принимать участие в таком интересном и полезном проекте, как «ЭкоЗнайка», – комментирует заведующая детским дошкольным учреждением №132 Наталья Жир. – Сегодня мы организовали праздник воды, чтобы наши детки узнали, какую важную роль в нашей жизни играет эта прозрачная жидкость и как важно беречь водные ресурсы для продолжения жизни на Земле.

Во время праздника дети старшей группы разыграли целое театральное представление для малышей. Они наглядно продемонстрировали, как капли дождя превращаются в ручейки, которые, в свою очередь, соединяются в реку и превращаются в бескрайнее море, а затем в виде крошечных капель пара поднимаются в небо. Главные герои мероприятия - Снежная Королева и Нептун - провели для малышей различные опыты с водой. Детки грели в руках льдинку, превращая ее в воду, смотрели, как ведут себя предметы в пресной и соленой воде. Нептун наглядно показал им, насколько мало чистой питьевой воды на Земле и как важно ее экономить и беречь.

Вторая часть праздника прошла на улице, где юные экологи от теории перешли к практике. Ребята очищали от мусора «водоемы», спасали рыбок из грязных «рек», запускали в воду кораблики, поливали клумбы. В конце мероприятия все участники получили полезный подарок – чистую питьевую воду.