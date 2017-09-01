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День знаний отпраздновали в Николаевской гимназии №3

01 Сентября 2017
Искусство
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2017-09-01 gimnazija3
Праздник первого звонка в гимназии №3 в Корабельном районе Николаева 1 сентября прошел весело, тепло и непринужденно. Ведь так повелось из года в год, что День знаний в этом учреждении – это не просто праздник. В первую очередь это встреча близких людей. С интересом за праздником наблюдают 5-класники, которые впервые перешагнули порог гимназии. В новом учебном году дружная гимназическая семья пополнилась 60-ю пятиклассниками. Эти ребята прошли жесткий конкурсный отбор – 7 человек на место, и доказали, что они лучшие в городе и поэтому достойны учиться в гимназии №3.

Волнуются на линейке и 11-классники. Ведь этот учебный год для них очень ответственный. Весной ребятам предстоит поступать в вузы. А перед этим пройти внешнее независимое оценивание. К слову, по итогам прошлого учебного года гимназия №3 завоевала  в Николаеве 1-е место по ВНО по украинскому языку и литературе и 3-е  место по всем предметам. Будущие выпускники уверены – благодаря учителям  и  полученным за год знаниям они обязательно улучшат этот результат.

В то же время и руководство, и учителя гимназии подчеркивают -  важно не только дать детям знания. Самое главное - привить ученикам желание учится, чувство собственного достоинства, умение общаться с людьми и стремление реализовать свои способности.

В завершение торжественной линейки для школьников и учителей прозвучал первый звонок. Будущие выпускники провели 5-классников в их новые учебные классы. Впрочем, занятия в гимназии  №3 начнутся с понедельника. А сегодня у детворы - полноценный праздник. 

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