День знаний отпраздновали в Николаевской гимназии №3

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Волнуются на линейке и 11-классники. Ведь этот учебный год для них очень ответственный. Весной ребятам предстоит поступать в вузы. А перед этим пройти внешнее независимое оценивание. К слову, по итогам прошлого учебного года гимназия №3 завоевала в Николаеве 1-е место по ВНО по украинскому языку и литературе и 3-е место по всем предметам. Будущие выпускники уверены – благодаря учителям и полученным за год знаниям они обязательно улучшат этот результат.

В то же время и руководство, и учителя гимназии подчеркивают - важно не только дать детям знания. Самое главное - привить ученикам желание учится, чувство собственного достоинства, умение общаться с людьми и стремление реализовать свои способности.

В завершение торжественной линейки для школьников и учителей прозвучал первый звонок. Будущие выпускники провели 5-классников в их новые учебные классы. Впрочем, занятия в гимназии №3 начнутся с понедельника. А сегодня у детворы - полноценный праздник.