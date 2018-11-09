Часть улицы Адмиральской на 4 месяца станет пешеходной

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С целью подготовки к празднованию новогодних праздников города Николаева, обеспечение стабильной жизнедеятельности города, безопасности движения пешеходов и транспорта с 15 ноября 2018 года по 15 марта 2019 ул. Адмиральскую на участке движения транспортных средств от ул. Лягина до ул. Московской определено пешеходной зоной.

Также с 18 декабря 2018 года по 14 января 2019 пешеходной зоной станет ул. Лягина на участке движения транспортных средств от ул. Набережной до ул. Адмиральской.

Согласно решению исполкома, органам исполнительной власти поручено установить транспортные ограждения (нежесткого типа), которые сделают невозможным движение транспортных средств, и соответствующие дорожные знаки для обеспечения безопасности дорожного движения.

Отдел информационного обеспечения городского совета