Близкие не только географически, но и культурно: николаевцев приглашают ознакомиться с творчеством современных словацких художников

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Выставка посвящена ряду выдающихся годовщин в истории Словацкой Республики и организована при поддержке Посольства Словакии в Украине и Почетного консульства Словацкой Республики в г. Одесса, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Экспозиция объединила работы разных жанров и направлений. Всего на выставке представлены 41 картина и 5 скульптур.

Церемонию открытия посетили Николаевский городской голова Александр Сенкевич, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Ивета Шафинова, куратор выставки, директор галереи Артем (Братислава) Габриэла Мозова, представители Николаевской облгосадминистрации, депутаты Николаевского городского совета, культурные деятели и художники г. Николаева.

Во вступительной речи супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Ивета Шафинова отметила, что Украина и Словакия близкие не только географически, но и культурно.

- Я рада приветствовать вас на открытии выставки, организованной по случаю 100-летия со дня образования первой Словацкой Республики. Для нас это знаменательная дата и потому вдвойне приятно, что для проведения выставки был выбран город Николаев. Словакия - небольшая страна, но она как и Украина богата количеством талантливых людей. Вы можете убедиться в этом, ознакомившись с творчеством словацких художников и скульпторов, работы которых представлены на выставке, - отметила Ивета Шафинова.

Городской голова Александр Сенкевич отметил, что открытие выставки - неординарное и интересное событие в культурной жизни города.

- В творчестве люди смотрят на предметы искусства, чтобы получить эстетическое наслаждение и определенную информацию. Главное - содержание, глубина, которую художник передает другим через свои картины. Мне очень приятно, что в Николаеве организована выставка, которая открывает новый путь сближения культур двух народов. Приглашаю николаевцев посетить ее, - сказал городской голова.

По завершению официальной части под чарующие звуки камерной музыки присутствующие наслаждались работами мастеров кисти и обменивались впечатлениями.

Отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета