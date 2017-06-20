Телерадиокомпания Сатурн

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Живопись, графика, художественная роспись, вытынанки, оригами, куклы-мотанки. Юные мастера представили в музее имени Верещагина порядка 130 работ, выполненных в разных техниках. Для ребят - это первая большая выставка. Хотя сами художники приехать не смогли - летние каникулы внесли свои коррективы. Их работы презентовали преподаватели. К слову, большинство из них - также выпускники школы. В целом за 40 лет своего существования школа воспитала более 800 юных художников. Многие из них связали свою судьбу с изобразительным искусством.

Как, например, Анастасия Андриевская-Чумак. В память о годах проведенных в школе, девушка представила в экспозиции две своих работы. Сегодня Анастасия - студентка киевского вуза. Но наставления своих первых преподавателей помни и ценит до сих пор.

Не смотря на многочисленные награды, которые воспитанники школы постоянно завоевывают на всеукраинских и международных конкурсах, на областном уровне свои достижения юные мастера демонстрируют впервые.

"Барвами життя" юных мастеров из Первомайска в музее имени В.Верещагина можно полюбоваться до конца июля.