20Июня2017

Телерадиокомпания Сатурн

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"Барви життя" Пермомайщины расцвели в музее имени В.Верещагина
Новости Искусство "Барви життя" Пермомайщины расцвели в музее имени В.Верещагина

"Барви життя" Пермомайщины расцвели в музее имени В.Верещагина

20 Июня 2017
Искусство
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2017-06-20-barvi-zitja
Сегодня, 20 июня, в музее имени В.Верещагина открылась выставка работ учеников Первомайской художественной школы. Всего в экспозиции представлено 130 разноплановых работ. На областном уровне школа выставляется впервые. В Николаев юных мастеров и их преподавателей пригласили по случаю будущего юбилея - в 2018 году Первомайской художественной школе исполняется 40 лет.

Живопись, графика, художественная роспись, вытынанки, оригами, куклы-мотанки. Юные мастера представили в музее имени Верещагина порядка 130 работ, выполненных в разных техниках. Для ребят - это первая большая выставка. Хотя сами художники приехать не смогли - летние каникулы внесли свои коррективы. Их работы презентовали преподаватели. К слову, большинство из них - также выпускники школы. В целом за 40 лет своего существования школа воспитала более 800 юных художников. Многие из них связали свою судьбу с изобразительным искусством.

Как, например, Анастасия Андриевская-Чумак. В память о годах проведенных в школе, девушка представила в экспозиции две своих работы. Сегодня Анастасия - студентка киевского вуза. Но наставления своих первых преподавателей помни и ценит до сих пор.

Не смотря на многочисленные награды, которые воспитанники школы постоянно завоевывают на всеукраинских и международных конкурсах, на областном уровне свои достижения юные мастера демонстрируют впервые.

"Барвами життя" юных мастеров из Первомайска в музее имени В.Верещагина можно полюбоваться до конца июля.

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