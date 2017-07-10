Акварели старого Николаева – в городском выставочном зале проходит выставка Сергея Лунева

Previous

Left arrow key Next

Right arrow key Close

Выставка Сергея Лунева состоит из архитектурных пейзажей Николаева, выполненных в технике акварельной живописи. На этих реалистичных изображениях можно увидеть улицы, дома, дворы, церкви. На всех картинах автора присутствуют элементы старой архитектуры города, которая так близка ему и многим горожанам.

Сергей Лунев родился в Николаеве, много лет проработал в судостроении инженером. Называет себя художником-аматором. В 2009 году вспомнил детское увлечение рисованием и взялся за кисть. Автор не гонится за количеством работ, а работает для души и прислушивается к своему вдохновению. Своим творчеством он призывает к сохранению исторического облика города.

Выставка Сергея Лунева – благотворительная. Посетившим ее николаевцам предлагают пожертвовать средства областной детской больнице.

На выставке представлено около 70 картин. Полюбоваться ими все желающие могут до 20 июля включительно в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств.

Карина Новикова.