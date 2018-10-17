Телерадиокомпания Сатурн

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Центральное место в экспозиции «75. Портрет Андрея» заняло не изображение художника, а одна из работ Андрея Антонюка - портрет итальянского скульптора, ювелира и художника Бенвенуто Челлини. По словам директора музея имени В.Верещагина Сергея Рослякова, картина - знаковая, ведь 16 лет назад презентация именно этого полотна положила начало так называемым театрализациям в музеях.

Предстал перед зрителями и главный герой картины в исполнении актера русского драмтеатра Сергея Лозовенко. Говорит – согласился позировать Антонюку, поскольку образ Бенвенуто Челлини его заинтриговал.

В экспозиции представлены портреты и других актеров театра в сценических образах, известных людей, с которыми Антонюк был знаком лично, а также членов семьи художника. Есть несколько автопортретов. В общем, говорит Сергей Росляков, жанр портрета занимал центральное место в творчестве Андрея Антонюка.

На открытие выставки пришли друзья и единомышленники художника, его коллеги по творческому цеху. В фойе музея разместились картины других художников, посвященные образу Андрея Антонюка. Звучала музыка, написанная в честь художника.

Экспозиция «75. Портрет Андрея» в музее имени В.Верещагина работать в течение месяца.