Телерадиокомпания Сатурн

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В одном из уголков выставочного зала радуют глаз работы Ларисы Кришталь. Женщина занимается валянием, и, как видно, очень любит цветочные сюжеты. В выставке мастерица участвует вместе с племянницей. Семейная студия «Рушничок» из Первомайского района представила свою вышивку. Сейчас студия состоит из восьми человек.

В целом, на выставке представлено больше трехсот работ от 20 творческих семей Николаевщины. А если говорить обо всем проекте «Єдина родина», который празднует 10-летний юбилей, то за этот период в нем приняли участие более сотни семей, которые показали более 1,5 тыс. работ самых разных направлений.

Выставка будет действовать в течение двух недель.

Карина Новикова.